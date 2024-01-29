Лидер Нью-Йорка выбыл на неопределенный срок после неудачного падения

Встретив на своем пути к кольцу соперника, Джулиус Рэндл в результате столкновения получил вывих плеча.

Джулиус Рэндл не сыграет за Нью-Йорк Никс в ближайшем матче против Шарлотт из-за вывиха правого плеча, сообщает ESPN.

Рэндл получил травму за 4:27 до конца победного поединка против Майами (125:109) в субботу, 27 января.

Форвард прорывался к кольцу и собирался забросить лэй-ап, однако у него на пути оказался Хайме Хакес-младший, поставивший заслон. Рэндл тяжело приземлился, и как только он поднялся, 29-летний игрок, держась за плечо, быстро пошел в раздевалку.

Julius Randle went back to the locker room with an apparent injury after a hard fall.



Hope he’s okay 🙏pic.twitter.com/yJCOL6PkGK — ClutchPoints (@ClutchPoints) January 27, 2024

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После матча главный тренер Никс Том Тибодо заявил, что Рэндла осмотрел медицинский персонал команды. При этом Нью-Йорк не предоставил никакой новой информации.

В нынешнем сезоне Джулиус Рэндл набирает в среднем 24 очка, 9,2 подбора и 5,0 передачи за матч. Нью-Йорк идет четвертым на Востоке, имея баланс побед 29-17.

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