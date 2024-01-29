НБА: Орландо одолел Финикс со звездным трио, Детройт нанес сенсационное поражение Оклахоме

В ночь на понедельник, 29 января, в рамках регулярного сезона НБА прошло пять матчей.

Игровой вечер начался с самого неожиданного результата в виде поражения лучшей команды Запада худшей команде лиги: Оклахома на выезде не справилась с Детройтом.

Индиана переиграла Мемфис, Атланта вырвала победу у Торонто, Чикаго не испытал проблем с Портлендом, а Орландо оформил второй апсет вечера, обыграв Финикс.

Детройт - Оклахома 120:104 (24:31, 46:30, 30:25, 20:18)

Статистика игроков - ТОП-3:

Шай Гилджес-Александер (ОКС) - 31 очко, 5 подборов, 4 передачи

Джейлен Дюрен (Детройт) - 22 очка, 21 подбор, 6 передач

Джейлен Уиляьмс (ОКС) - 20 очков, 3 передачи

Индиана - Мемфис 116:110 (23:27, 28:26, 41:29, 24:28)

Статистика игроков - ТОП-3:

Джарен Джексон-мл. (Мемфис) - 25 очков, 5 подборов, 4 передачи, 2 перехвата

Бенедикт Матурин (Индиана) - 24 очка, 7 подборов

Винс Уильямс (Мемфис) - 20 очков, 8 подборов

Атланта - Торонто 126:125 (34:26, 23:35, 40:34, 29:30)

Статистика игроков - ТОП-3:

Трэй Янг (Атланта) - 30 очков, 2 подбора, 12 передач, 2 перехвата

Саддик Бэй (Атланта) - 26 очков, 13 подборов, 3 передачи

Богдан Богданович (Атланта) - 24 очка, 4 подбора, 2 передачи, 2 перехвата

Орландо - Финикс 113:98 (26:37, 25:19, 31:29, 31:13)

Статистика игроков - ТОП-3:

Девин Букер (Финикс) - 44 очка, 4 подбора, 3 передачи, 2 блок-шота

Паоло Банкеро (Орландо) - 26 очков, 4 подбора, 7 передач

Мо Вагнер (Орландо) - 16 очков, 12 подборов

Портленд - Чикаго 96:104 (23:26, 19:27, 33:23, 21:28)

Статистика игроков - ТОП-3:

Джерами Грант (Портленд) - 24 очка, 7 подборов, 2 передачи

Деандре Эйтон (Портленд) - 22 очка, 12 подборов

ДеМар ДеРозан (Чикаго) - 20 очков, 7 подборов, 6 передач

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