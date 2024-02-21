Украина провела первую тренировку в рамках подготовки к матчам отбора на Евробаскет-2025
В среду, 21 февраля, в словенском Копере состоялась первая тренировка сборной Украины, которая готовится к матчам отбора на Евробаскет 2025 года.
Согласно официальному сайту ФБУ, главный тренер "желто-синих" Виталий Степановский имеет в своем распоряжении на игру против Словении 11 игроков.
В Копер из-за травм не прибыли Илья Сидоров и Александр Липовый - они остались в Риге, куда национальная команда вернется на матч против сборной Португалии.
Защитники:
- Виталий Зотов (Крайова, Румыния)
- Александр Мишула (ЗТЕ, Венгрия)
- Александр Ковляр (Обрадойро, Испания)
- Анатолий Шундель (Тарту, Эстония)
Форварды:
- Павел Крутоус (Крайова, Румыния)
- Иван Ткаченко (Прометей)
- Андрей Войналович (Шленск, Польша)
- Вячеслав Бобров (Прометей)
Центровые:
- Вячеслав Петров (Подгорица, Черногория)
- Артем Пустовой (Обрадойро, Испания)
- Богдан Брынюк (Черно Море, Болгария)
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Перед будущим поединком против Словении сборная Украины проведет еще две тренировки.
Напомним, что встреча сборных Украины и Словении состоится в четверг, 22 февраля. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени. Затем украинцы прибудут в Латвию на матч с Португалией, который пройдет 25 февраля.
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