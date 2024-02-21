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Баскетбол

Украина провела первую тренировку в рамках подготовки к матчам отбора на Евробаскет-2025

В игре против словенцев у Виталия Степановского будет слегка укороченная ротация.
Сегодня, 20:25
Сборная Украины по баскетболу / ФБУ/fbu.ua
Сборная Украины по баскетболу / ФБУ/fbu.ua

В среду, 21 февраля, в словенском Копере состоялась первая тренировка сборной Украины, которая готовится к матчам отбора на Евробаскет 2025 года.

Согласно официальному сайту ФБУ, главный тренер "желто-синих" Виталий Степановский имеет в своем распоряжении на игру против Словении 11 игроков.

В Копер из-за травм не прибыли Илья Сидоров и Александр Липовый - они остались в Риге, куда национальная команда вернется на матч против сборной Португалии.

Защитники:

  • Виталий Зотов (Крайова, Румыния)
  • Александр Мишула (ЗТЕ, Венгрия)
  • Александр Ковляр (Обрадойро, Испания)
  • Анатолий Шундель (Тарту, Эстония)

Форварды:

  • Павел Крутоус (Крайова, Румыния)
  • Иван Ткаченко (Прометей)
  • Андрей Войналович (Шленск, Польша)
  • Вячеслав Бобров (Прометей)

Центровые:

  • Вячеслав Петров (Подгорица, Черногория)
  • Артем Пустовой (Обрадойро, Испания)
  • Богдан Брынюк (Черно Море, Болгария)

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Перед будущим поединком против Словении сборная Украины проведет еще две тренировки. 

Напомним, что встреча сборных Украины и Словении состоится в четверг, 22 февраля. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени. Затем украинцы прибудут в Латвию на матч с Португалией, который пройдет 25 февраля.

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