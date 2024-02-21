Украина провела первую тренировку в рамках подготовки к матчам отбора на Евробаскет-2025

В игре против словенцев у Виталия Степановского будет слегка укороченная ротация.

В среду, 21 февраля, в словенском Копере состоялась первая тренировка сборной Украины, которая готовится к матчам отбора на Евробаскет 2025 года.

Согласно официальному сайту ФБУ, главный тренер "желто-синих" Виталий Степановский имеет в своем распоряжении на игру против Словении 11 игроков.

В Копер из-за травм не прибыли Илья Сидоров и Александр Липовый - они остались в Риге, куда национальная команда вернется на матч против сборной Португалии.

Защитники:

Виталий Зотов (Крайова, Румыния)

Александр Мишула (ЗТЕ, Венгрия)

Александр Ковляр (Обрадойро, Испания)

Анатолий Шундель (Тарту, Эстония)

Форварды:

Павел Крутоус (Крайова, Румыния)

Иван Ткаченко (Прометей)

Андрей Войналович (Шленск, Польша)

Вячеслав Бобров (Прометей)

Центровые:

Вячеслав Петров (Подгорица, Черногория)

Артем Пустовой (Обрадойро, Испания)

Богдан Брынюк (Черно Море, Болгария)

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Перед будущим поединком против Словении сборная Украины проведет еще две тренировки.

Напомним, что встреча сборных Украины и Словении состоится в четверг, 22 февраля. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени. Затем украинцы прибудут в Латвию на матч с Португалией, который пройдет 25 февраля.

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