В Германии умер еще один украинский баскетболист, на которого совершили вооруженное нападение

За последние дни состояние Козаченко значительно ухудшилось, что привело к смерти.

Во вторник, 20 февраля, скончался украинский баскетболист Артем Козаченко, который пострадал в результате вооруженного нападения в Дюссельдорфе.

Как сообщает ART Giants, 18-летний спортсмен скончался в больнице.

10 февраля на двух украинских баскетболистов молодежной команды ART Giants было совершено нападение.

17-летний Владимир Ермаков скончался в тот же день, а Козаченко был доставлен в реанимацию. За последние дни его состояние резко ухудшилось и врачи не смогли спасти его.

Напомним, что в Германии уже арестовали троих подростков.

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