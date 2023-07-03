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Баскетбол

Эдвардс - пятый баскетболист в истории, подписавший контракт на четверть миллиарда долларов

Защитник Миннесоты продлил контракт с клубом.
Сегодня, 20:45
Энтони Эдвардс / Getty Images
Энтони Эдвардс / Getty Images

Молодой лидер Миннесоты Тимбервулвз Энтони Эдвардс подписал продление контракта с клубом на пять лет, за которые получит невероятные 260 миллионов долларов.

21-летний баскетболист стал третьим игроком, который за последние несколько дней подписал такое соглашение – раньше это были Тайриз Галибертон из Индианы и Ламело Болл из Шарлотт Хорнетс.

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Отметим также, что всего в истории Эдвардс всего пятый игрок, подписавший контракт на сумму более 250 млн. Также это лидер Денвера Никола Йокич и новичок Финикса Брэдли Билл.

Ранее стало известно, что Эдвардс отправится на чемпионат мира[//link_local] 2023 года в составе сборной США.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: контракты Миннесота Тимбервулвз

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