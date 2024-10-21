"Это твоя работа": легенда Бостона набросилась на Эмбиида за отказ играть бэк-ту-бэки
Звездный бигмен Филадельфии Джоэл Эмбиид недавно заявил, что он больше не собирается играть бэк-ту-бэки (два матча за два дня) до конца своей карьеры.
Это заявление вызвало возмущение у легенды НБА Кевина Гарнетта, который "проехался" по олимпийскому чемпиону 2024 года.
"82 матча, мужик. Это то, чего требует от тебя еб*ная работа. Ты не тренируешься, ты даже них*я не играешь, ты не играешь летом".
"Я не хочу слышать это д*рьмо, мужик. Я не хочу слышать никакого подобного д*рьма. Убл*док может пропускать все бэк-ту-бэки?. Лиге нужно взять это под контроль. Это повсюду. Никто ничего не видит", - сказал Кевин во время подкаста "ALL THE SMOKE".
По мнению экс-одноклубника Гарнетта Пола Пирса, если Эмбиид будет играть еще меньше, это повлияет на то, на каком месте команда завершит регулярный сезон.
"Я думаю, это навредит Филадельфии в плане места в конце сезона. Они могут поставить себя в позицию, где им придется играть с Бостоном в первом раунде. Это будет нехорошо".
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Отметим, что Джоэл Эмбиид полностью пропустил предсезонную подготовку, занимаясь лечением левого колена.
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