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Баскетбол

Эмбиид пропустит остаток предсезонной подготовки, не сыграв ни одного матча

Команда решила перестраховаться, чтобы ее лидер подошел к старту сезона в полном здравии.
Сегодня, 11:00
Джоэл Эмбиид / Getty Images
Джоэл Эмбиид / Getty Images

Звездный бигмен Филадельфии Джоэл Эмбиид пропустит остаток предсезонной подготовки, сообщает ESPN.

По информации источника, это связано с желанием Севенти Сиксерс дать своему лидеру возможность как следует залечить левое колено.

Олимпийский чемпион 2024 года не был с командой во время трех матчей предсезонной подготовки - в это время он встречался с врачами, которые проверяли его колено.

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Таким образом 30-летний баскетболист впервые сможет выйти на паркет в первой игре сезона против Милуоки, которая состоится в ночь на 24 октября.

Также сообщается, что Эмбиид во время межсезонья сбросил от 11 до 13 килограммов веса. И он намерен сбросить еще, чтобы ослабить давление на травмированное колено.

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