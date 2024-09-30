Эмбиид: В этом году я хочу подойти полностью здоровым к плей-офф НБА

Очень редко звезда Филадельфии Джоэл Эмбиид может пройти через плей-офф в здоровом состоянии.

Именно поэтому новоиспеченный олимпийский чемпион в составе сборной США намерен сделать все, чтобы исправить эту тенденцию. Даже если это будет стоить ему личного признания.

"В этом году (для меня) нет ничего: ни Матча всех звезд, ни символических сборных. Ничего этого нет. Есть только одно: нужно сделать все, чтобы добраться до того момента, когда я смогу ходить", - приводит слова игрока The Athletic.

"Практически каждый год в моей карьере я получал травмы в плей-офф. Так что я думаю, что это цель".

Читай также: Дикембе Мутомбо умер от рака мозга в возрасте 58 лет

Напомним, что лучшим достижением Филадельфии с Эмбиидом в составе остается второй раунд плей-офф, который команда все никак не может преодолеть.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!