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Баскетбол

Эмбиид: В этом году я хочу подойти полностью здоровым к плей-офф НБА

Баскетболист хочет впервые в карьере преодолеть второй раунд постсезона.
Сегодня, 21:35
Джоэл Эмбиид / Getty Images
Джоэл Эмбиид / Getty Images

Очень редко звезда Филадельфии Джоэл Эмбиид может пройти через плей-офф в здоровом состоянии.

Именно поэтому новоиспеченный олимпийский чемпион в составе сборной США намерен сделать все, чтобы исправить эту тенденцию. Даже если это будет стоить ему личного признания.

"В этом году (для меня) нет ничего: ни Матча всех звезд, ни символических сборных. Ничего этого нет. Есть только одно: нужно сделать все, чтобы добраться до того момента, когда я смогу ходить", - приводит слова игрока The Athletic.

"Практически каждый год в моей карьере я получал травмы в плей-офф. Так что я думаю, что это цель".

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Напомним, что лучшим достижением Филадельфии с Эмбиидом в составе остается второй раунд плей-офф, который команда все никак не может преодолеть.

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