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Баскетбол

Дикембе Мутомбо умер от рака мозга в возрасте 58 лет

Легендарный баскетболист не выиграл борьбу с онкологическим заболеванием.
Сегодня, 18:29
Дикембе Мутомбо / Getty Images
Дикембе Мутомбо / Getty Images

Один и лучших оборонительных центровых в истории НБА Дикембе Мутомбо умер в возрасте 58 лет.

Как сообщает НБА, конголезский баскетболист стал жертвой рака мозга/

"Дикембе Мутомбо был просто больше, чем жизнь. На площадке он был одним из величайших блокировщиков и защитников в истории НБА. Вне площадки он вкладывал свое сердце и душу в помощь другим", - заявил комиссар НБА Адам Сильвер.

"Не было никого более подходящего, чем Дикембе, чтобы стать первым глобальным послом НБА. Он был гуманистом по своей сути. Ему нравилось, что игра в баскетбол может оказать положительное влияние на жизнь общества, особенно в его родной Демократической Республике Конго и на всем африканском континенте".

"Мне посчастливилось путешествовать по миру вместе с Дикембе и воочию видеть, как его щедрость и сострадание поднимают настроение людям. На протяжении многих лет он всегда был доступен на мероприятиях НБА - его заразительная улыбка, глубокий рокочущий голос и фирменное помахивание пальцем привлекли к нему внимание баскетбольных фанатов всех поколений".

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Дикембе Мутомбо провел в НБА 18 сезонов, в течение которых он выступал за Денвер, Атланту, Филадельфию, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Хьюстон. Из-за травмы колена в 2009 году он был вынужден завершить карьеру.

Мутомбо восемь раз ездил на Матч всех звезд, четыре раза признавался лучшим оборонительным игроком НБА, трижды был лидером лиги по блок-шотам и дважды - по подборам.

Он также шесть раз попадал в символические сборные лучших оборонительных игроков регулярного сезона, три раза - в символическую сборную лучших игроков, а в 2015 году он был введен в Зал славы баскетбола.

Атланта и Денвер вывели из обращения 55-й номер, под которым выступал Дикембе.

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