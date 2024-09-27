Ассистент экс-тренера сборной Украины "неожиданно умер" в возрасте 59 лет

Джо Вульф работал с украинской баскетбольной командой в самый успешный период в ее истории.

Милуоки Бакс в социальных сетях сообщили о "неожиданной смерти" ассистента тренера Висконсин Херд (фарм-клуб "оленей" в G-Лиге) Джо Вульфа.

Причина смерти не раскрывается. Американскому специалисту было 59 лет.

"На протяжении всей своей жизни Джо затронул множество жизней и был очень уважаемым, обожаемым и преданным тренером и игроком во всей НБА", - говорится в заявлении Милуоки.

"Его признанный талант сыграл важную роль для Бакс и Херд за восемь лет работы в организации, в том числе в качестве игрока и тренера".

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Украинцы могут помнить Вульфа по роли ассистента Майка Фрателло, бывшего главного тренера сборной Украины, в период с 2012 по 2014 год - самый успешный период в истории украинской команды (6-е место на Евробаскете-2013 и участие в чемпионате мира-2014).

В США Джо Вульф считается легендарным игроком на студенческом уровне, где он был капитаном Университета Северной Каролины. Там он играл в одной команде с Майклом Джорданом, Сэмом Перкинсом и Кенни Смитом.

Вульф оказался в НБА в 1987 году, когда под 13-м пиком его выбрали Лос-Анджелес Клипперс. Выступая на позиции четвертого и пятого номеров на протяжении 12 сезонов, он провел 592 матча, в которых набирал в среднем 4,2 очка, 3,3 подбора и 1,0 передачи.

После завершения игровой карьеры он работал ассистентом в Милуоки и Бруклине, а также тренером нескольких команд G-Лиги. В октябре 2023 года Вульф присоединился к Висконсин Херд.

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