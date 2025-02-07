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Баскетбол

Матч всех звезд НБА: определены составы команд

Состоялся драфт участников грядущего события.
Сегодня, 09:42
Стали известны составы команд на Матч всех звезд НБА / nba.com
Стали известны составы команд на Матч всех звезд НБА / nba.com

Определились составы трех команд, которые станут участниками Матча всех звезд-2025 Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает официальный сайт НБА.

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Составы команд сформировали ведущие программы Inside The NBA Шакил О’Нил, Чарльз Баркли и Кенни Смит.

Команда Шака (в порядке выбора на драфте): Леброн Джеймс, Стефен Карри, Энтони Дэвис, Джейсон Тейтум, Кевин Дюрант, Дэмиан Лиллард, Джеймс Харден, Джейлен Браун.

Команда Чака: Никола Йокич, Яннис Адетокумбо, Шэй Гилджес-Александер, Виктор Вембаньяма, Паскаль Сиакам, Алперен Шенгюн, Карл-Энтони Таунс.

Команда Кенни: Энтони Эдвардс, Джейлен Брансон, Джарен Джексон, Кейд Каннингем, Дариус Гарлэнд, Тайлер Хирро, Эван Мобли, Джейлен Уильямс.

Четвертым участником Матча всех звезд станет команда молодых звезд НБА.

Матч всех звезд состоится 16 февраля на арене Chase Center в Сан-Франциско.

Ранее сообщалось, что Майами отправил Батлера в Голден Стэйт.

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