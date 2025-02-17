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Баскетбол

Команда О'Нила победила в мини-турнире Всех звезд

Коллектив собранный преимущественно из ветеранов лиги справился с остальными.
Сегодня, 07:37
Шакил О'Нил / Getty Images
Шакил О'Нил / Getty Images

В рамках уикенда Всех звезд НБА состоялся мини-турнир между 4-мя командами, как «главная изюминка мероприятия».

Всех участников распределили на четыре команды, тренерами которых были: Шакил О'Нил, Чарльз Баркли, Кенни Смит и легенда женской НБА Кэндис Паркер.

В полуфиналах команда Баркли победила команду Смита и команда О'Нила команду Паркер.

Команда Чарльза - Команда Кенни 41:32

Команда Шака - Команда Кэндис 42:35.

Таким образом, в финале встретились команда О'Нила против команды Баркли.

Победу одержали первые со счетом 25:41.

Команда Чарльза - Команда Шака 25:41.

Так выглядели составы всех команд: 

Команда Чака: Шей Гилджес-Александер, Никола Йокич, Донован Митчелл, Алперен Шенгюн, Паскаль Сиакам, Карл-Энтони Таунс, Виктор Вембаньяма, Трей Янг.

Команда Кенни: Джейлен Брансон, Кейд Каннингем, Энтони Эдвардс, Дариус Гарленд, Тайлер Хирро, Джарен Джексон, Эван Мобли, Джейлен Уильямс.

Команда Шака: Джейлен Браун, Стефен Карри, Кевин Дюрант, Джеймс Харден, Кайри Ирвинг, Леброн Джеймс, Демиан Лиллард, Джейсон Тейтум.

Команда Кэндис: Стефон Касл, Далтон Кнехт, Джейлен Уэллс, Кейонте Джордж, Зак Иди, Трейс Джексон-Дэвис, Райан Данн, Амен Томпсон.

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