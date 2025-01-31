НБА назвала список всех участников матча всех звезд
Виктор Вембаньяма получил дебютный вызов.
Пресс-служба НБА обнародовала список участников матча всех звезд.
К стартовым пятеркам, которые уже были известны, добавились еще 14 резервистов среди которых нашлось место Виктору Вембаньяме - лидер Сан-Антонио впервые сыграет в этом матче.
Кроме этого впервые в команды попали Джейлен Уильямс из Оклахомы, Кейд Каннингем из Детройта, Алперен Шенгюн из Хьюстона, Эван Мобли из Кливленда и Тайлер Гирро из Майами.
Состав Востока
- Яннис Антетокумпо (Милуоки)
- Джейсон Тейтум (Бостон)
- Карл-Энтони Таунс (Нью-Йорк)
- Джейлен Брансон (Нью-Йорк)
- Донован Митчелл (Кливленд)
- Джейлен Браун (Бостон)
- Паскаль Сиакам (Индиана)
- Дариус Гарланд (Кливленд)
- Кейд Каннингем (Детройт)
- Эван Мобли (Кливленд)
- Дамиан Лиллард (Милуоки)
- Тайлер Гирро (Майами)
Состав Запада
- Стефен Карри (Голден-Стейт)
- Кевин Дюрант (Финикс)
- Шай Гилджес-Александер (Оклахома-Сити)
- ЛеБрон Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс)
- Никола Йокич (Денвер)
- Энтони Эдвардс (Миннесота)
- Энтони Дэвис (Лос-Анджелес Лейкерс)
- Джеймс Гарден (Лос-Анджелес Клипперс)
- Джарен Джексон Джуниор (Мемфис)
- Алперен Шенгюн (Хьюстон)
- Джейлен Уильямс (Оклахома-Сити)
- Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио)
Напомним, ранее сообщалось. что известный тв-эксперт раскритиковал ЛеБрона Джеймса за желание играть со своим сыном.
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