НБА назвала список всех участников матча всех звезд

Пресс-служба НБА обнародовала список участников матча всех звезд.

К стартовым пятеркам, которые уже были известны, добавились еще 14 резервистов среди которых нашлось место Виктору Вембаньяме - лидер Сан-Антонио впервые сыграет в этом матче.

Кроме этого впервые в команды попали Джейлен Уильямс из Оклахомы, Кейд Каннингем из Детройта, Алперен Шенгюн из Хьюстона, Эван Мобли из Кливленда и Тайлер Гирро из Майами.

Состав Востока

Яннис Антетокумпо (Милуоки)

Джейсон Тейтум (Бостон)

Карл-Энтони Таунс (Нью-Йорк)

Джейлен Брансон (Нью-Йорк)

Донован Митчелл (Кливленд)

Джейлен Браун (Бостон)

Паскаль Сиакам (Индиана)

Дариус Гарланд (Кливленд)

Кейд Каннингем (Детройт)

Эван Мобли (Кливленд)

Дамиан Лиллард (Милуоки)

Тайлер Гирро (Майами)

Состав Запада

Стефен Карри (Голден-Стейт)

Кевин Дюрант (Финикс)

Шай Гилджес-Александер (Оклахома-Сити)

ЛеБрон Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс)

Никола Йокич (Денвер)

Энтони Эдвардс (Миннесота)

Энтони Дэвис (Лос-Анджелес Лейкерс)

Джеймс Гарден (Лос-Анджелес Клипперс)

Джарен Джексон Джуниор (Мемфис)

Алперен Шенгюн (Хьюстон)

Джейлен Уильямс (Оклахома-Сити)

Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио)

Напомним, ранее сообщалось. что известный тв-эксперт раскритиковал ЛеБрона Джеймса за желание играть со своим сыном.

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