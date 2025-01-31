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Баскетбол

НБА назвала список всех участников матча всех звезд

Виктор Вембаньяма получил дебютный вызов.
Сегодня, 07:37
Виктор Вембаньяма / Getty Images
Виктор Вембаньяма / Getty Images

Пресс-служба НБА обнародовала список участников матча всех звезд.

К стартовым пятеркам, которые уже были известны, добавились еще 14 резервистов среди которых нашлось место Виктору Вембаньяме - лидер Сан-Антонио впервые сыграет в этом матче.

Кроме этого впервые в команды попали Джейлен Уильямс из Оклахомы, Кейд Каннингем из Детройта, Алперен Шенгюн из Хьюстона, Эван Мобли из Кливленда и Тайлер Гирро из Майами.

Состав Востока

  • Яннис Антетокумпо (Милуоки)
  • Джейсон Тейтум (Бостон)
  • Карл-Энтони Таунс (Нью-Йорк)
  • Джейлен Брансон (Нью-Йорк)
  • Донован Митчелл (Кливленд)
  • Джейлен Браун (Бостон)
  • Паскаль Сиакам (Индиана)
  • Дариус Гарланд (Кливленд)
  • Кейд Каннингем (Детройт)
  • Эван Мобли (Кливленд)
  • Дамиан Лиллард (Милуоки)
  • Тайлер Гирро (Майами)

Состав Запада

  • Стефен Карри (Голден-Стейт)
  • Кевин Дюрант (Финикс)
  • Шай Гилджес-Александер (Оклахома-Сити)
  • ЛеБрон Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс)
  • Никола Йокич (Денвер)
  • Энтони Эдвардс (Миннесота)
  • Энтони Дэвис (Лос-Анджелес Лейкерс)
  • Джеймс Гарден (Лос-Анджелес Клипперс)
  • Джарен Джексон Джуниор (Мемфис)
  • Алперен Шенгюн (Хьюстон)
  • Джейлен Уильямс (Оклахома-Сити)
  • Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио)

Напомним, ранее сообщалось. что известный тв-эксперт раскритиковал ЛеБрона Джеймса за желание играть со своим сыном.

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