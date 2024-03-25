Портленд повторил достижение Голден Стэйт, выставив в старте пять новичков
В недавнем матче регулярки против Денвера (111:114) Портленд выставил в стартовом составе пятерых новичков (Скут Хендерсон, Дуоп Рит, Крис Мюррей, Тумани Камара и Райан Руперт).
Из-за травм Трэйл Блэйзерс не смогли рассчитывать на Анферни Саймонса, Джерами Гранта, Деандре Эйтона, Шейдона Шарпа и Малкольма Брогдона.
Как сообщает ESPN, это произошло лишь второй раз в истории НБА. Впервые стартовую пятерку, состоящую из новичков, выставил Голден Стэйт 26 апреля 2012 года.
Тогда на матч против Сан-Антонио вышли Клэй Томпсон, Чарльз Дженкинс, Крис Райт, Джереми Тайлер и Микелл Гладнесс. Это была финальная игра сезона, укороченного из-за локаута.
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Впервые подобная статистика НБА начала отслеживаться в сезоне-1971/72.
На данный момент Портленд (19-52) - вторая худшая команда Запада и пятая худшая во всей НБА.
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