НБА: Сакраменто Леня обыграл Филадельфию, Бостон Михайлюка неожиданно уступил Атланте
В ночь на вторник, 26 марта, состоялись 11 матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
Результаты матчей НБА за 25 марта
Кливленд – Шарлотт 115:92 (20:20, 31:17, 27:29, 37:26)
Кливленд: Э. Мобли (17 + 7 подборов + 8 передач), Аллен (17 + 13 подборов), Гарлэнд (15 + 10 передач), Окоро (14), Леверт (7 + 7 подборов + 7 передач) – старт; Ньянг (17), Меррилл (12), Портер(9), Джонс (4), М-с Моррис (3), Нэнс (0), Томпсон (0), Бэйтс (0).
Шарлотт: Миллер (24 + 8 подборов), Бриджес (13), Мэнн (12 + 7 подборов),Ричардс (11), Мицич (2) – старт; Г. Уильямс (12), Покушевски(11), Бертанс (3), Макгауэнс (2), Смит (2), Бэйли (0), Тор (0).
Торонто – Бруклин 88:96 (20:22, 25:27, 24:19, 19:28)
Торонто: Трент (18), Фримен-Либерти (15), Агбаджи (11), Олиник (10 + 9 передач), Дик (8) – старт; Б. Браун (10), Симмонс (7), Нвора (5),Темпл (2), Ги (2).
Бруклин: Шредер (19 + 7 передач), Бриджес (13 + 7 потерь), Уилсон (12),Финни-Смит (11), Клэкстон (9 + 16 подборов) – старт; Уотфорд(19 + 7 подборов), Клауни (7), Шарп (6), Гильярд (0), Уокер (0).
Атланта – Бостон 120:118 (22:44, 34:30, 34:22, 30:22)
Атланта: Хантер (24 + 7 подборов), Богданович (22), Мюррэй (19 + 15 передач), Крейчи (16), Капела (14 + 12 подборов) – старт;Фернанду (13), Мэтьюз (6), Мэттьюз (6), Уиндлер (0), Форрест (0).
Бостон: Тейтум (37 + 8 подборов), Браун (24), Порзингис (17), Хорфорд (7 + 9 подборов), Хаузер (6) – старт; Притчард (15 + 6 передач),Михайлюк (6), Корнет (4), Спрингер (2), Бриссетт (0).
Нью-Йорк – Детройт 124:99 (36:17, 23:25, 36:24, 29:33)
Нью-Йорк: Дивинченцо (40), Брансон (28 + 6 передач), Макбрайд (13), Харт(11 + 14 подборов + 10 передач), Хартенштайн (6 + 10 подборов) – старт; Богданович (13), Ачиува (9 + 16 подборов),Джеффрис (3), Симс (1), Диаките (0), Милтон (0).
Детройт: Сассер (24 + 6 передач), Уайзмен (14 + 11 подборов), Айви (9),Браун (5), Эвбуомван (3) – старт; Фурнье (15), Флинн (14),Бейхайм (6), Мету (6), Роден (3).
Сан-Антонио – Финикс 104:102 (29:22, 18:28, 28:24, 29:28)
Сан-Антонио: Васселл (26 + 7 передач), Сохан (26 + 18 подборов), Коллинз (18),Шэмпени (6), Джонс (2) – старт; К. Джонсон (14), Осман (7),Уэсли (5), Барлоу (0), Брэнэм (0).
Финикс: Букер (36 + 5 потерь), Дюрэнт (29 + 8 подборов + 6 передач), Бил(9 + 6 передач), Нуркич (6 + 9 подборов), Аллен (6) – старт; О'Нил(12), Юбэнкс (2), Гордон (2), Бол (0).
Чикаго – Вашингтон 105:107 (17:31, 32:22, 33:29, 23:25)
Чикаго: Дерозан (27 + 6 передач + 5 перехватов), Уайт (22), Досунму (12),Вучевич (9 + 16 подборов), Крэйг (5) – старт; Карузо (12),Драммонд (10 + 12 подборов), Картер (8), Терри (0), Битим (0).
Вашингтон: Пул (23), Кисперт (19 + 12 подборов), Холмс (14 + 15 подборов),Дэвис (8), Болдуин (2) – старт; Бэгли (16), Батлер (8 + 13 передач), Шэмпени (8), Вукчевич (6), Бернард (3), Гилл (0).
Хьюстон – Портленд 110:92 (28:25, 19:26, 33:20, 30:21)
Хьюстон: Грин (27), Лэндейл (17 + 9 подборов), Ванвлит (15), Томпсон (12 + 9 подборов), Брукс (11) – старт; А. Холидэй (11), Тэйт (8), Грин(6), Буллок (3), Уильямс (0).
Портленд: Хендерсон (15 + 5 потерь), Камара (12), Рупер (9), Рит (8),Мюррэй (4) – старт; Бэнтон (28 + 11 подборов), Хэгенс (8), Уокер(7), Браун (1), Минайя (0).
Юта – Даллас 105:115 (41:37, 25:24, 22:27, 17:27)
Юта: Маркканен (34 + 7 подборов), Коллинз (21 + 11 подборов),Секстон (20 + 6 передач), Хендрикс (8), Джордж (6 + 6 передач) – старт; Кесслер (9), Кларксон (4 + 8 передач + 5 потерь), Сенсабо(3), Джузэнг (0), Льюис (0), Шаманич (0), Поттер (0), Юртсевен (0).
Даллас: Дончич (29 + 12 подборов + 13 передач), Ирвинг (27), Вашингтон(16), Гэффорд (13 + 11 подборов + 5 блок-шотов), Д. Джонс (6) – старт; Хардуэй (13), Лайвли (6 + 9 подборов), Экзам (3), Клебер(2), Харди (0), Пауэлл (0), Лоусон (0).
Денвер – Мемфис 128:103 (39:24, 30:20, 30:32, 29:27)
Денвер: Йокич (29 + 11 подборов + 8 передач), К. Браун (17), Джексон (15 + 8 передач), Портер (11), Колдуэлл-Поуп (9) – старт; Стротер(14), Дж. Холидэй (11), Уотсон (10 + 9 подборов), Тайсон (5),Гиллеспи (4 + 7 передач), Ки (3), Джордан (0), Пикетт (0), Хафф(0).
Мемфис: Пиппен (17 + 5 потерь), Бэйн (15), Джексон (15), Джарен Джексон (11 + 4 блок-шота), Альдама (5 + 9 подборов + 4 блок-шота) – старт; Стивенс (19), Джемисон (8), Pereira (5), Джарро(5), Ларэвиа (3).
Сакраменто – Филадельфия 108:96 (31:25, 29:23, 23:20, 25:28)
Сакраменто: Фокс (23 + 8 подборов), Мюррэй (23), Сабонис (11 + 13 подборов + 10 передач), Барнс (6), Эллис (5) – старт; Митчелл (18), Монк(11), Лень (7), Дуарте (4), Макги (0), Слоусон (0), Эдвардс (0),Джонс (0).
Филадельфия: Макси (29), Харрис (12 + 8 подборов), Бамба (5), Лаури (3),Батюм (0) – старт; Уилсон (10), Каунсил (10), Пэйн (8 + 6 передач), Рид (8 + 8 подборов), Хилд (7), Мартин (4).
Клипперс – Индиана 116:133 (34:29, 28:36, 27:32, 27:36)
Клипперс: Ленард (26), Джордж (26), Харден (11 + 7 передач), Зубац (9 + 11 подборов), Мэнн (6) – старт; Пауэлл (22), Уэстбрук (14 + 7 передач), Коффи (2), Хайлэнд (0), Браун (0), Мун (0), Такер (0).
Индиана: Сиакам (31), Тернер (24 + 7 подборов), Халибертон (21 + 9 передач), Нембард (9), Шеппард (7) – старт; Макконнелл (15 + 6 передач), Смит (9), Уокер (8 + 7 передач), Топпин (7), Джексон(2), Макдермотт (0), Браун (0).
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!