Игрока Торонто отстранили из-за подозрения в ставках на матчи НБА
Форвард Торонто Рэпторс Джонтей Портер находится под следствием НБА из-за многочисленных подозрительныъ ставок на матчи с его участием за последние несколько месяцев, сообщает ESPN.
По информации источника, речь идет о ставках на 24-летнего игрока в матчах 26 января и 20 марта. Представитель НБА заявил, что лига "рассматривает этот вопрос".
Источник в букмекерской индустрии сообщил ESPN, что несколько аккаунтов для ставок пытались поставить крупные суммы, от 10 000 до 20 000 долларов, на определенные индивидуальные исходы, связанные с Портером.
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Команда заявила, что он пропустил недавний матч против Вашингтона по "личным причинам". По этим же причинам он отсутствовал в следующей игре с Бруклином.
Главный тренер Торонто Дарко Раякович заявил, что узнал о расследовании незадолго до поединка с Нетс. Он добавил, что не обсуждал этот вопрос со своей командой.
Джонтей Портер, брат звезды Денвер Наггетс Майкла Портера-младшего, заключил двусторонний контракт с Рэпторс, заработав в этом сезоне 415 тысяч.
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