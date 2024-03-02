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Баскетбол

Звезды Клипперс и Торонто сломали левые руки

Странное совпадение травм в один игровой день.
Сегодня, 17:57
Расселл Уэстбрук / Getty Images
Расселл Уэстбрук / Getty Images

За одну ночь в Национальной баскетбольной ассоциации произошли две похожие травмы.

В матче против Вашингтона (140:115) перелом левой руки получил разыгрывающий Клипперс Расселл Уэстбрук, сообщает ESPN.

Ожидается, что 35-летний баскетболист пропустит большую часть марта, а может и весь месяц.

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Несколькими часами ранее в игре против Голден Стэйт (105:120) такую же травму получил форвард Торонто Скотти Барнс.

В отличие от Уэстбрука, сроки возвращения 22-летнего игрока остаются неизвестными.

Стоит отметить, что регулярный сезон НБА подойдет к концу 14 апреля.

Напомним, что Расселл Уэстбрук планирует построить 180 единиц доступного жилья в своем родном городе, Лос-Анджелесе.

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