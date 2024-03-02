Звезды Клипперс и Торонто сломали левые руки

Странное совпадение травм в один игровой день.

За одну ночь в Национальной баскетбольной ассоциации произошли две похожие травмы.

В матче против Вашингтона (140:115) перелом левой руки получил разыгрывающий Клипперс Расселл Уэстбрук, сообщает ESPN.

Ожидается, что 35-летний баскетболист пропустит большую часть марта, а может и весь месяц.

Not even a grimace to spot on Russell Westbrook face after he broke his hand



Iron man 😤 pic.twitter.com/ilppoh20mn — Beastbrook (@Beastbr00k0) March 2, 2024

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Несколькими часами ранее в игре против Голден Стэйт (105:120) такую же травму получил форвард Торонто Скотти Барнс.

В отличие от Уэстбрука, сроки возвращения 22-летнего игрока остаются неизвестными.

Scottie Barnes is OUT for the remainder of Raptors-Warriors due to a left-hand injury.



Here's the play where Barnes sustained the injury:pic.twitter.com/1wwKpAhTmp — ClutchPoints (@ClutchPoints) March 2, 2024

Стоит отметить, что регулярный сезон НБА подойдет к концу 14 апреля.

Напомним, что Расселл Уэстбрук планирует построить 180 единиц доступного жилья в своем родном городе, Лос-Анджелесе.

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