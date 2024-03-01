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Баскетбол

Уэстбрук планирует построить почти 200 доступных домов в Лос-Анджелесе

Расти хочет послужить на благо своего родного города.
Сегодня, 10:59
Расселл Уэстбрук / Getty Images
Расселл Уэстбрук / Getty Images

Как бы кто не относился к Расселлу Уэстбруку-игроку, Расселл Уэстбрук-человек вызывает лишь уважение и восхищение.

Разыгрывающий Клипперс в Instagram опубликовал пост, в котором сообщил, что он построит 180 единиц доступного жилья для малообеспеченных сообществ Лос-Анджелеса, своего родного города.

"Горжусь тем, что инвестирую в свое сообщество, Южный Лос-Анджелес. Мы строим 180 единиц доступного жилья, окруженных общественными предприятиями и поддерживаемых Target (сеть магазинов)", - подписал пост Расти.

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"Я из Лос-Анджелеса, и я чувствую, что это мой долг — помочь как можно большему количеству людей, особенно малообеспеченным сообществам Лос-Анджелеса. Я буду делать все, что в моих силах, чтобы продолжать заполнять некоторые из этих пробелов, будь то образование, финансы или здравоохранение. Я стараюсь делать все, что в моих силах".

Ранее стало известно, что игрок Голден Стэйт снова покинул расположение команды "по личным причинам" - повторение ситуации прошлого сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Клипперс Расселл Уэстбрук

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