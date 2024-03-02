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Баскетбол

Лидер Миннесоты покинул матч против Сакраменто, чтобы успеть на роды

Вряд ли кто-то будет злиться на него, несмотря на поражение команды.
Сегодня, 17:30
Энтони Эдвардс / Getty Images
Энтони Эдвардс / Getty Images

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Миннесота на своем паркете в овертайме проиграла Сакраменто со счетом 120:124.

Тимбервулвз наверняка не хватило их лидера в лице Энтони Эдвардса. Дело в том, что 22-летний защитник провел на площадке всего 19 минут, после чего он покинул игру.

Как сообщает ClutchPoints, причина, чтобы уйти из матча, была более чем уважительная. Баскетболист торопился на роды - его девушка Джанин Робел родила ему ребенка.

За 19 минут на площадке Эдвардс успел набрать 11 очков, 2 подбора и 2 передачи.

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Несмотря на поражение, Миннесота продолжает занимает первое место Западной конференции, имея баланс побед 42-18.

Ранее стало известно, что Виктор Вембаньяма стал обладателем уникального статистичекого достижения НБА.

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