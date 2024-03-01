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Баскетбол

Харден был прав? Пол рассказал, как Дэрил Мори обманул его, организовав обмен в Оклахому

В клубе ненавистников генменеджера Филадельфии находятся как минимум две звезды НБА.
Сегодня, 14:38
Крис Пол / Getty Images
Крис Пол / Getty Images

Прошлым летом Джеймс Харден выдал речь, во время которой он назвал генерального менеджера Филадельфии Дэрила Мори лжецом.

Как оказалось, "Борода" был не первым, кого обманул Мори. Во время подкаста Дуэйна Уэйда "The Why with Dwyane Wade" разыгрывающий Голден Стэйт Крис Пол рассказал историю о том, как он узнал о своем обмене из Хьюстона в Оклахому летом 2019 года.

"Я пошел заниматься в зал, и мне позвонил Дэрил. Он сказал: "Я просто звоню тебе, чтобы убедиться, что ты не хочешь в Оклахому". Я ответил: "Нет, зачем я тогда перевез 15 человек в Хьюстон". И он сказал: "Ладно, я просто хотел убедиться. Я не обменяю тебя куда-то, где ты не хочешь оказаться, потому что ты решил прийти к нам из Клипперс".

"Я решил переехать в Хьюстон из Лос-Анджелеса. Я отдыхаю дома, разговаривал по телефону с Джейдой (жена Пола), и затем я узнаю, что меня обменяли в Оклахому".

"И тогда мой телефон начал звонить - это был Дэрил. Так что, я не знаю... Дэрил сказал: "Слушай, парень, все происходит так быстро". Я сказал: "Все хорошо, я просто хочу, чтобы ты мне сказал одну вещь. Ты говорил, что не обменяешь меня, верно?". Он ответил: "Да, я сказал это, но...". Я сказал: "Это все, что я хотел знать", - сказал Пол.

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В результате обмена Крис Пол оказался в Оклахоме, которая отправила в Хьюстон Расселла Уэстбрука, два драфт-пика первого раунда и два драфт-пика второго раунда.

Напомним, что во время этого же подкаста Дуэйн Уэйд рассказал, как Крис Пол мог оказаться в Майами, но одно условие не позволило этому состояться.

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