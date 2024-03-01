Крис Пол был близок к обмену в Майами в 2011 году

Летом 2010 года Майами создал большое трио, состоявшее из Дуэйна Уэйда, ЛеБрона Джеймса и Криса Боша. Однако их усилий не хватило, чтобы обыграть Даллас в Финале НБА-2011.

Чтобы еще больше повысить шансы на чемпионство, организация из Флориды готовилась провернуть еще одну громкую сделку.

Многие помнят, как НБА заблокировала переход Криса Пола из Нового Орлеана в Лейкерс, где молодой и талантливый разыгрывающий объединился бы с Коби Брайантом и Пау Газолем.

Однако недавно стало известно, что Пол мог объединиться со своими друзьями в Майами. Но это не произошло по очень странной причине.

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Дело в том, что и Крис Пол, и Дуэйн Уэйд выступали под третьим номером и никто не захотел пойти на уступки ради сделки. Об этом рассказал сам Ди Уэйд во время своего подкаста "The Why with Dwyane Wade", на котором присутствовал CP3.

"Мы говорим обо всем этом, о том, у кого будет мяч, как мы все будем играть вместе. Нет, CP (Chris Paul) может забрать себе мяч. Мы все это выяснили, а потом кто-то сказал: "Ну, а кто будет носить третий номер?". Тишина. Это испортило всю сделку", - цитирует Уэйда GiveMeSport.

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