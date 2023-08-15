"Он лжец": Харден раскритиковал генменеджера Филадельфии, с которым ранее дружил

Крепкая мужская дружба разрушилась всего за полтора года с момента воссоединения игрока и руководителя.

Звезда Филадельфии Джеймс Харден выдал неожиданную речь во время маркетингового тура по Китаю.

В своей речи 33-летний разыгрывающий обвинил во лжи того, кого раньше считал своим другом - генменеджера Сиксерс Дэрила Мори, сообщает The Athletic.

"Дэрил Мори — лжец, и я никогда не буду частью организации, частью которой он является", - сказал Харден перед многочисленными зрителями и камерами.

"Позвольте мне повторить это еще раз: Дэрил Мори — лжец, и я никогда не буду частью организации, частью которой он является".

James Harden on Philadelphia 76ers president Daryl Morey:



“Daryl Morey is a liar and I will never be a part of an organization that he’s a part of.”



🎥 @ShamsCharania pic.twitter.com/rzEPhMDlIe — The Athletic (@TheAthletic) August 14, 2023

Недавно Филадельфия вышла из переговоров с Клипперс по обмену Хардена. Это, вероятно, и стало главной причиной того, что игрок взбунтовался и решил при свидетелях заявить о том, что он не собирается играть за организацию, по крайней мере, пока в ней работает Мори.

В середине июля, руководители других команд лиги были убеждены, что Мори пытается удержать Хардена в Филадельфии.

Джеймс запросил обмен в конце июня, воспользовавшись опцией игрока на следующий сезон на 35,6 миллиона долларов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!