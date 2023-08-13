iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Филадельфия вышла из переговоров по обмену Хардена

Филадельфийский бунтарь не сможет получить желанный трейд в Лос-Анджелес.
Сегодня, 10:02
Джеймс Харден / Getty Images
Джеймс Харден / Getty Images

Филадельфия завершила переговоры по потенциальному обмену Джеймса Хардена, сообщает ESPN.

По информации источника, организация рассчитывает на то, что бывший MVP регулярки вернется в расположение команды в тренировочном лагере к началу сезона. Отмечается, что это создаст неудобную ситуацию при участии несчастной звезды.

Сиксерс периодически в межсезонье вели переговоры с Клипперс — желаемым пунктом назначения Хардена — но никаких подвижек в сделке не было.

76-ые согласились провести обмен по просьбе 33-летнего разыгрывающего после того, как он использовал опцию игрока на 35,6 миллиона долларов за следующий сезон.

Однако запрашиваемая Филадельфией цена за игрока была слишком высока, и ни одна команда, включая ЛАК, не хотела или не могла ее удовлетворить.

Читай также: Попович, Новицки и другие легенды были введены в Зал славы баскетбола

По мнению фронт-офиса Сиксерс, команда все еще обладает потенциалом стать чемпионом НБА, а потому организация полна решимости найти способ заставить Хардена играть, словно ничего и не было.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Клипперс Джеймс Харден Филадельфия Сиксерс

Статьи по теме

Филадельфия и Клипперс вскоре начнут переговоры по обмену Хардена Филадельфия и Клипперс вскоре начнут переговоры по обмену Хардена
Бигмен Филадельфии порвал "кресты" и мениск правого колена Бигмен Филадельфии порвал "кресты" и мениск правого колена
УПЛ: Минай примет Днепр-1, Ворскла сыграет с Зарей УПЛ: Минай примет Днепр-1, Ворскла сыграет с Зарей
Кривбасс - ЛНЗ: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины Кривбасс - ЛНЗ: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Помочь журналистам

Видео

Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута
Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Украина11:50
УПЛ: Минай примет Днепр-1, Ворскла сыграет с Зарей
Украина11:35
Кривбасс - ЛНЗ: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Европа11:20
Сделка сорвется?: Магуайр не может согласовать контракт с Вест Хэмом
Украина11:05
Ворскла - Заря: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Сборные11:05
Тренер сборной Австралии не собирается "умолять" Симмонса играть на ЧМ-2023
Украина10:45
Минай - Днепр-1: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Европа10:39
Интервью и извинения: Манчестер Юнайтед готовит всех к возвращению Гринвуда в состав
Украина10:20
Чемпионат стартовал: Где смотреть матчи третьего тура УПЛ
Европа10:15
"Сумасшедший из Украины": реакция Сети на дебютный гол Довбика за Жирону
НБА10:02
Филадельфия вышла из переговоров по обмену Хардена
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK