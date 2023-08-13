Филадельфия вышла из переговоров по обмену Хардена

Филадельфия завершила переговоры по потенциальному обмену Джеймса Хардена, сообщает ESPN.

По информации источника, организация рассчитывает на то, что бывший MVP регулярки вернется в расположение команды в тренировочном лагере к началу сезона. Отмечается, что это создаст неудобную ситуацию при участии несчастной звезды.

Сиксерс периодически в межсезонье вели переговоры с Клипперс — желаемым пунктом назначения Хардена — но никаких подвижек в сделке не было.

76-ые согласились провести обмен по просьбе 33-летнего разыгрывающего после того, как он использовал опцию игрока на 35,6 миллиона долларов за следующий сезон.

Однако запрашиваемая Филадельфией цена за игрока была слишком высока, и ни одна команда, включая ЛАК, не хотела или не могла ее удовлетворить.

Читай также: Попович, Новицки и другие легенды были введены в Зал славы баскетбола

По мнению фронт-офиса Сиксерс, команда все еще обладает потенциалом стать чемпионом НБА, а потому организация полна решимости найти способ заставить Хардена играть, словно ничего и не было.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!