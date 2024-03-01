Вембаньяма стал обладателем очередного статистического рекорда НБА

Можно только представить, что будет творить французский феномен в лиге через несколько лет.

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Сан-Антонио на своей площадке нанес сенсационное поражение Оклахоме со счетом 132:118.

Одним из лучших игроков встречи стал новичок техасцев Виктор Вембаньяма, который собрал линию из 28 очков, 13 подборов, 7 передач, 5 блок-шотов и 2 перехватов, реализовав при этом 5 из 7 трехочковых.

Как сообщает официальный сайт НБА, Вембаньяма стал первым игроком в истории лиги, кому удалось набрать 25+ очков, 10+ подборов, 5+ передач, 5+ блоков и забросить 5+ трехочковых в одной игре.

Victor Wembanyama becomes the first player in NBA history to record 25+ points, 10+ rebounds, 5+ assists, 5+ blocks, and 5+ 3PM in a game 📈



🔥 28 PTS

🔥 13 REB

🔥 7 AST

🔥 5 BLK

🔥 5 3PM

🔥 W pic.twitter.com/xNKwwOpNmS — NBA (@NBA) March 1, 2024

Читай также: Крис Пол был близок к обмену в Майами в 2011 году

В своем дебютном сезоне 20-летний француз в среднем набирает 20,7 очка, 10,2 подбора и 3,4 передачи за матч. На данный момент Сан-Антонио идет последним на Западе имея баланс побед 12-48.

Напомним, что недавно Виктор Вембаньяма отметился легендарным показателем 5x5 в матче против ЛеБрона Джеймса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!