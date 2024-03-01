Вембаньяма стал обладателем очередного статистического рекорда НБА
Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Сан-Антонио на своей площадке нанес сенсационное поражение Оклахоме со счетом 132:118.
Одним из лучших игроков встречи стал новичок техасцев Виктор Вембаньяма, который собрал линию из 28 очков, 13 подборов, 7 передач, 5 блок-шотов и 2 перехватов, реализовав при этом 5 из 7 трехочковых.
Как сообщает официальный сайт НБА, Вембаньяма стал первым игроком в истории лиги, кому удалось набрать 25+ очков, 10+ подборов, 5+ передач, 5+ блоков и забросить 5+ трехочковых в одной игре.
Victor Wembanyama becomes the first player in NBA history to record 25+ points, 10+ rebounds, 5+ assists, 5+ blocks, and 5+ 3PM in a game 📈— NBA (@NBA) March 1, 2024
🔥 28 PTS
🔥 13 REB
🔥 7 AST
🔥 5 BLK
🔥 5 3PM
🔥 W pic.twitter.com/xNKwwOpNmS
Читай также: Крис Пол был близок к обмену в Майами в 2011 году
В своем дебютном сезоне 20-летний француз в среднем набирает 20,7 очка, 10,2 подбора и 3,4 передачи за матч. На данный момент Сан-Антонио идет последним на Западе имея баланс побед 12-48.
Напомним, что недавно Виктор Вембаньяма отметился легендарным показателем 5x5 в матче против ЛеБрона Джеймса.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!