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Баскетбол

Вембаньяма стал обладателем очередного статистического рекорда НБА

Можно только представить, что будет творить французский феномен в лиге через несколько лет.
Сегодня, 13:51
Виктор Вембаньяма / Getty Images
Виктор Вембаньяма / Getty Images

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Сан-Антонио на своей площадке нанес сенсационное поражение Оклахоме со счетом 132:118.

Одним из лучших игроков встречи стал новичок техасцев Виктор Вембаньяма, который собрал линию из 28 очков, 13 подборов, 7 передач, 5 блок-шотов и 2 перехватов, реализовав при этом 5 из 7 трехочковых.

Как сообщает официальный сайт НБА, Вембаньяма стал первым игроком в истории лиги, кому удалось набрать 25+ очков, 10+ подборов, 5+ передач, 5+ блоков и забросить 5+ трехочковых в одной игре.

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В своем дебютном сезоне 20-летний француз в среднем набирает 20,7 очка, 10,2 подбора и 3,4 передачи за матч. На данный момент Сан-Антонио идет последним на Западе имея баланс побед 12-48.

Напомним, что недавно Виктор Вембаньяма отметился легендарным показателем 5x5 в матче против ЛеБрона Джеймса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сан-Антонио Сперс

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