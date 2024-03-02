НБА: Лень помог Сакраменто сенсационно победить Миннесоту, поражения Торонто и Далласа

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на субботу, 2 марта, состоялись девять матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Украинский баскетболист Сакраменто Алексей Лень набрал четыре очка в матче против Миннесоты. Его соотечественник из Бостона Святослав Михайлюк принял участие в разгроме Даллас - на его счету одно очко.

Результаты матчей НБА за 1 марта

Филадельфия – Шарлотт 121:114 (32:27, 26:36, 30:21, 33:30)

Филадельфия: Макси (33), Харрис (31 + 12 подборов), Лаури (15 + 10 передач), Хилд (13 + 6 передач), Бамба (2 + 8 подборов) – старт; Рид (11 + 8 подборов), Батюм (8), Пэйн (5 + 7 передач), Каунсил (3).

Шарлотт: Бриджес (27 + 11 подборов), Ричардс (19), Коди Мартин (12), Мэнн (9 + 6 передач), Сет Карри (5) – старт; Бертанс (14), Мицич (13 + 7 передач), Г. Уильямс (13), Макгауэнс (2).

Детройт – Кливленд 100:110 (24:32, 24:31, 22:28, 30:19)

Детройт: Каннингем (21 + 10 передач), Айви (18), Стюарт (16 + 9 подборов), Томпсон (15 + 7 подборов + 5 перехватов), Дюрен (14 + 10 подборов) – старт; Фонтеккьо (7), Уайзмен (4), Фурнье (3), Граймс (2), Флинн (0).

Кливленд: Гарлэнд (29 + 5 потерь), Э. Мобли (22 + 17 подборов + 7 передач), Струс (14), Окоро (12), Аллен (9 + 15 подборов) – старт; Меррилл (12), Уэйд (6), Портер (4), Ньянг (2).

Бостон – Даллас 138:110 (38:32, 28:27, 36:31, 36:20)

Бостон: Тейтум (32 + 8 подборов), Браун (25 + 7 подборов), Порзингис (24), Уайт (13 + 7 подборов + 8 передач), Холидэй (11 + 7 передач) – старт; Хорфорд (12 + 8 подборов), Притчард (10), Тиллман (6), Бриссетт (3), Спрингер (2), Михайлюк (0), Хаузер (0).

Даллас: Дончич (37 + 12 подборов + 11 передач), Ирвинг (19), Вашингтон (17 + 7 подборов), Лайвли (15), Грин (2) – старт; Хардуэй (10), Экзам (4), Харди (2), Проспер (2), Д. Джонс (1), Клебер (1), Пауэлл (0), Гэффорд (0).

Торонто – Голден Стэйт 105:120 (31:28, 33:33, 19:32, 22:27)

Торонто: Барретт (23), Куикли (12 + 11 передач), Барнс (10), Пелтль (10 + 14 подборов), Трент (9) – старт; Олиник (16 + 10 подборов), Дик (12), Картон (5), Б. Браун (4), Буше (2), Агбаджи (2), Фримен-Либерти (0), Макдэниэлс (0), Нвора (0).

Голден Стэйт: Карри (25 + 6 передач), Куминга (24), Муди (17), Томпсон (14 + 7 подборов), Др. Грин (6 + 13 подборов) – старт; Пол (13), Джексон-Дэвис (9), Киньонес (6), Пэйтон II (4), Шарич (2), Робинсон (0), Луни (0).

Мемфис – Портленд 92:122 (21:17, 24:34, 27:40, 20:31)

Мемфис: Гудвин (10 + 4 блок-шота), З. Уильямс (9), В. Уильямс (8), Альдама (6 + 8 подборов), Джемисон (5) – старт; Ларэвиа (21), Стивенс (19), Джексон (11), Херт (3), Ватанабе (0).

Портленд: Рит (18), Мюррэй (14), Грант (10), Саймонс (7 + 8 передач), Камара (4 + 7 подборов) – старт; Уокер (19 + 10 подборов), Бэнтон (19 + 7 подборов), Тайбулл (13), Браун (7), Хэгенс (6), Рупер (5), Баджи (0).

Новый Орлеан – Индиана 129:102 (48:26, 29:30, 31:16, 21:30)

Новый Орлеан: Ингрэм (34 + 8 подборов + 6 передач), Валанчюнас (15 + 9 подборов), Макколлум (14), Уильямсон (8 + 7 передач + 5 потерь), Джонс (6) – старт; Мерфи (28 + 7 подборов), Альварадо (9), Хоукинс (6), Нэнс (4), Робинсон-Эрл (2), Зеллер (2), Маршалл (1), Райан (0).

Индиана: Сиакам (12), Тернер (12), Нембард (10), Несмит (9), Халибертон (0) – старт; Джексон (13 + 11 подборов), Матурин (13), Смит (9), Макконнелл (8), Уокер (6 + 7 подборов + 6 передач), Топпин (5), Тшибве (3), Джонсон (2), Браун (0).

Миннесота – Сакраменто 120:124 OT (22:30, 37:30, 23:31, 33:24, 5:9)

Миннесота: Макдэниэлс (26 + 7 подборов), Таунс (19), Гобер (16 + 16 подборов), Конли (14 + 8 передач), Эдвардс (11) – старт; Рид (18 + 7 подборов), Александер-Уокер (7), Моррис (5), Маклафлин (4).

Сакраменто: Сабонис (21 + 15 подборов + 8 передач), Мюррэй (17), Барнс (14), Хертер (8), Эллис (2 + 7 передач) – старт; Монк (39), Митчелл (16), Лень (4), Лайлс (3), Дуарте (0).

Чикаго – Милуоки 97:113 (24:33, 20:25, 28:24, 25:31)

Чикаго: Уайт (22), Вучевич (17 + 9 подборов), Досунму (15 + 6 передач), Дерозан (12 + 9 передач), Карузо (11) – старт; Драммонд (9 + 9 подборов), Битим (6), Тэйлор (4), Терри (1), Картер (0), Филлипс (0).

Милуоки: Я. Адетокумбо (46 + 16 подборов), Лиллард (16 + 7 передач), Б. Лопес (12), Бизли (4), Краудер (3) – старт; Беверли (14), Портис (11 + 9 подборов), Грин (7), Джексон (0), Галлинари (0), Боучэмп (0), Коннотон (0), Т. Адетокумбо (0).

Клипперс – Вашингтон 140:115 (33:30, 46:34, 31:21, 30:30)

Клипперс: Харден (28 + 8 передач), Ленард (27 + 9 подборов), Джордж (22), Мэнн (12), Тайс (9 + 8 подборов) – старт; Коффи (10), Пауэлл (9), Бостон (7), Уэстбрук (6), Пламли (4 + 10 подборов), Хайлэнд (2 + 6 передач), Браун (2), Диабате (2), Примо (0).

Вашингтон: Кузма (32 + 7 подборов), Авдия (14), Бэгли (10 + 10 подборов), Шэмет (8), Джонс (2 + 9 передач) – старт; Пул (16), Кисперт (9), Батлер (8 + 8 передач), Оморуйи (8), Бернард (4), Дэвис (2), Холмс (2), Шэмпени (0).

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