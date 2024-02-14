Нью-Йорк подал протест на поражение от Хьюстона из-за ошибочного решения судей

Нью-Йорк Никс подали протест, чтобы оспорить результат проигранного матча с Хьюстон Рокетс (103:105) 13 февраля, сообщает The Athletic.

При счете 103:103, защитник Хьюстона Аарон Холидей бросил трехочковый за 0,3 секунды до конца.

Рефери Джейсин Гобл свистнул нарушение на игрока со стороны защитника Нью-Йорка Джейлена Брансона, который выбросился на соперника с желанием заблокировать бросок. Холидей реализовал два из трех штрафных броска и принес Рокетс победу.

Jalen Brunson was called for a foul on this play 👀



Rockets win off free throws 😳 pic.twitter.com/Pn7hZR43lU — Bleacher Report (@BleacherReport) February 13, 2024

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Однако после матча руководитель судейской бригады Эд Мэллой признал, что Брансон допустил "случайный контакт", и арбитр не должен был фиксировать фол.

Если бы не прозвучал свисток, Никс и Рокетс перешли бы в овертайм при равном счете 103:103.

В этом сезоне Хьюстон и Нью-Йорк больше не встретятся на одном паркете. Но, по информации источника, если протест будет одобрен, то команды могут сойтись снова в рамках доигровки овертайма. Стоит отметить что за всю историю НБА всего шесть протестов были одобрены.

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