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Баскетбол

Нью-Йорк подал протест на поражение от Хьюстона из-за ошибочного решения судей

Никс хотят избавить себя от незаслуженно проигранной встречи, доиграв овертайм.
Сегодня, 10:08
Ар Джей Барретт и Джейлен Брансон / Getty Images
Ар Джей Барретт и Джейлен Брансон / Getty Images

Нью-Йорк Никс подали протест, чтобы оспорить результат проигранного матча с Хьюстон Рокетс (103:105) 13 февраля, сообщает The Athletic.

При счете 103:103, защитник Хьюстона Аарон Холидей бросил трехочковый за 0,3 секунды до конца.

Рефери Джейсин Гобл свистнул нарушение на игрока со стороны защитника Нью-Йорка Джейлена Брансона, который выбросился на соперника с желанием заблокировать бросок. Холидей реализовал два из трех штрафных броска и принес Рокетс победу.

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Однако после матча руководитель судейской бригады Эд Мэллой признал, что Брансон допустил "случайный контакт", и арбитр не должен был фиксировать фол.

Если бы не прозвучал свисток, Никс и Рокетс перешли бы в овертайм при равном счете 103:103.

В этом сезоне Хьюстон и Нью-Йорк больше не встретятся на одном паркете. Но, по информации источника, если протест будет одобрен, то команды могут сойтись снова в рамках доигровки овертайма. Стоит отметить что за всю историю НБА всего шесть протестов были одобрены.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нью-Йорк Никс Торонто Рэпторс

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