Нью-Йорк подал протест на поражение от Хьюстона из-за ошибочного решения судей
Нью-Йорк Никс подали протест, чтобы оспорить результат проигранного матча с Хьюстон Рокетс (103:105) 13 февраля, сообщает The Athletic.
При счете 103:103, защитник Хьюстона Аарон Холидей бросил трехочковый за 0,3 секунды до конца.
Рефери Джейсин Гобл свистнул нарушение на игрока со стороны защитника Нью-Йорка Джейлена Брансона, который выбросился на соперника с желанием заблокировать бросок. Холидей реализовал два из трех штрафных броска и принес Рокетс победу.
Jalen Brunson was called for a foul on this play 👀— Bleacher Report (@BleacherReport) February 13, 2024
Rockets win off free throws 😳 pic.twitter.com/Pn7hZR43lU
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Однако после матча руководитель судейской бригады Эд Мэллой признал, что Брансон допустил "случайный контакт", и арбитр не должен был фиксировать фол.
Если бы не прозвучал свисток, Никс и Рокетс перешли бы в овертайм при равном счете 103:103.
В этом сезоне Хьюстон и Нью-Йорк больше не встретятся на одном паркете. Но, по информации источника, если протест будет одобрен, то команды могут сойтись снова в рамках доигровки овертайма. Стоит отметить что за всю историю НБА всего шесть протестов были одобрены.
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