С Новым 2026 годом, дорогие читатели!

Совсем скоро прозвучит финальный свисток 2025 года. Этот год не баловал положительными результатами, но закалил характер. Украинцы доказали, что умеют держать удар и искать позитив в сложных жизненных обстоятельствах.

Редакция ISPORT желает в новом году сил - физических и внутренних, спокойствия там, где его не хватает, и веры, которая помогает двигаться дальше, тепла в сердце и стабильности, на которую можно опереться.

Пусть 2026-й станет годом, когда мы не просто держим оборону, а уверенно идем в атаку. Желаем здоровья и чтобы у каждого хватало сил дойти до своего финиша, каким бы сложным ни был путь.

Оставайтесь с нами в новом году, впереди нас ждут новые матчи, большие турниры и качественные новости.

