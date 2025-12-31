iSport.ua
Давос выиграл Кубок Шпенглера-2025

Трофей останется в Швейцарии.
Сегодня, 15:50       Автор: Антон Федорцив
Давос / Getty Images
Давос / Getty Images

В финале престижного Кубка Шпенглера швейцарский Давос одолел Сборную студентов США. "Сине-желтые" сумели дожать американцев только под занавес поединка.

Давос повел в середине первого периода, когда Асплунд подхватил шайбу после вбрасывания и отправил в дальнюю девятку. Тем не менее, гости турнира быстро ответили голом Уолша с "пятака". Затем швейцарцы вышли вперед усилиями Тамбеллини.

Но на старте второй 20-минутки Финк забросил из-за ворот (2:2). Снова повел Давос после шайбы Тамбеллини, бросившего под перекладину из левого круга. Но Муса оперативно вернул студентов в игру броском в открытые ворота.

В конце концов, развязка наступила на исходе финального периода. Задина отметился выстрелом из синей линии. Дальше Корви реализовал сольный проход. А на десерт Странски расписался в пустых воротах.

Давос выиграл 17-й титул на Кубке Шпенглера. Швейцарский гранд стал рекордсменом по количеству трофеев. Ранее "сине-желтые" делили первенство со сборной Канады, которая, в частности, в финале 1986 года одолела киевский Сокол.

Кубок Шпенглера
Финал

Коллиджет Селектс – Давос – 3:6 (1:2, 2:1, 0:3)

0:1 - 12" Асплунд
1:1 - 14" Уолш
1:2 - 15" Тамбеллини
2:2 - 24" Финк
2:3 - 32" Тамбеллини
3:3 - 34" Мусса
3:4 - 56" Задина
3:5 - 57" Корви
3:6 - 58" Странски

