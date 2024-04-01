НБА: Денвер разгромил Кливленд, Дончич переиграл Хьюстон, Шай спас Оклахому

В ночь на понедельник, 1 апреля, прошло девять матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Вечер начался с победы Денвера над Кливлендом и продолжился шикарным выступлением ЛеБрона Джеймса в игре против Бруклина: "Король" реализовал 9 из 10 трехочковых, что стало повторением его собственного рекорда.

Миннесота потерпела неожиданное домашнее поражение от Чикаго, Шай Гилджес-Александер на последних секундах вырвал для Оклахомы победу над Нью-Йорком, а Лука Дончич оформил сильный дабл-дабл в поединке с Хьюстоном, что позволило Далласу продлить серию побед до семи игр.

Алексей Лень провел на паркете 12 минут, за которые набрал два подбора, одну передачу и один блок-шот, но Сакраменто и без усилий украинского центрового разгромил Юту.

Денвер – Кливленд 130:101 (30:26, 35:30, 36:21, 29:24)

Денвер: Йокич (26 + 18 подборов + 16 передач), Колдуэлл-Поуп (22), Джексон (19), Портер (19), Гордон (8 + 8 подборов) – старт; К. Браун (10), Уотсон (9), Дж. Холидэй (7), Пикетт (5), Тайсон (3), Гиллеспи (2), Джордан (0), Хафф (0), Стротер (0).

Кливленд: Э. Мобли (23), Аллен (19), Митчелл (13 + 6 передач), Струс (9), Гарлэнд (5 + 7 передач) – старт; Леверт (15), М-с Моррис (7), Ньянг (4), Джонс (3), Меррилл (3), Томпсон (0).

Торонто – Филадельфия 120:135 (27:35, 28:36, 38:30, 27:34)

Торонто: Трент (23), Б. Браун (18 + 6 передач), Олиник (18 + 11 передач + 5 потерь), Дик (12), Фримен-Либерти (11 + 7 подборов) – старт; Нвора (19), Макдэниэлс (8), Симмонс (6), Ги (3), Темпл (2).

Филадельфия: Убре (32 + 7 подборов), Пэйн (24), Харрис (21 + 9 подборов), Лаури (11 + 10 передач), Бамба (4) – старт; Батюм (19), Хилд (13), Рид (9), Мартин (2), Даутин (0), Каунсил (0).

Вашингтон – Майами 107:119 (29:29, 30:37, 21:29, 27:24)

Вашингтон: Пул (22 + 8 передач), Авдия (15 + 9 подборов + 6 передач), Кисперт (13), Бэгли (12 + 10 подборов), Болдуин (0) – старт; Гилл (18), Батлер (14 + 7 передач), Бернард (6), Дэвис (4), Вукчевич (3).

Майами: Розир (27), Адебайо (22 + 9 подборов + 5 потерь), Батлер (17 + 8 подборов), Йович (12 + 8 подборов), Д. Робинсон (6) – старт; Хайсмит (10), Райт (9), Хакес (9), Брайант (4), Кэйн (3), Уильямс (0), Суайдер (0), О. Робинсон (0).

Бруклин – Лейкерс 104:116 (11:31, 33:36, 35:23, 25:26)

Бруклин: Томас (30 + 6 передач), Шредер (14), Бриджес (13), Клэкстон (10), Финни-Смит (5) – старт; Уотфорд (15 + 8 подборов), К. Джонсон (5), Шарп (4), Клауни (3), Смит (2), Уилсон (2), Уокер (1).

Лейкерс: Джеймс (40 + 7 подборов), Дэвис (24 + 14 подборов), Хачимура (20 + 10 подборов), Расселл (18 + 6 передач), Ривз (12 + 7 подборов + 6 передач) – старт; Винсент (2), Каслтон (0), Реддиш (0), Льюис (0), Кристи (0), Динуидди (0), Принс (0).

Шарлотт – Клипперс 118:130 (25:31, 30:36, 27:26, 36:37)

Шарлотт: Бриджес (33 + 7 подборов), Миллер (22), Мицич (10 + 13 передач), Мэнн (9 + 6 потерь), Ричардс (8) – старт; Г. Уильямс (18), Бертанс (15), Тор (3), Макгауэнс (0).

Клипперс: Джордж (41 + 7 подборов), Зубац (24 + 12 подборов), Леонард (23), Мэнн (7), Харден (6 + 10 передач) – старт; Пауэлл (16), Уэстбрук (11), Коффи (2), Пламли (0).

Сан-Антонио – Голден Стэйт 113:117 (34:27, 26:25, 21:37, 32:28)

Сан-Антонио: Вембаньяма (32 + 9 подборов + 5 потерь), Осман (18), Джонс (12 + 6 передач), Брэнэм (12), Шэмпени (9) – старт; Коллинз (13 + 8 подборов), Мамукелашвили (10 + 11 подборов), Грэм (6), Уэсли (1).

Голден Стэйт: Карри (33 + 8 передач), Др. Грин (21 + 11 передач + 6 перехватов + 5 потерь), Томпсон (13), Джексон-Дэвис (7 + 7 подборов), Уиггинс (4) – старт; Подземски (12 + 7 подборов), Муди (10), Пол (9), Пэйтон II (4), Луни (4).

Нью-Йорк – Оклахома-Сити 112:113 (22:17, 24:33, 39:25, 27:38)

Нью-Йорк: Брансон (30 + 7 передач), Макбрайд (19), Хартенштайн (17 + 12 подборов), Дивинченцо (15), Харт (13 + 15 подборов + 6 передач) – старт; Ачиува (8 + 9 подборов), Беркс (5), Богданович (5), Джеффрис (0).

Оклахома-Сити: Джейлен Уильямс (33 + 8 передач), Гилджес-Александер (19), Гидди (16 + 13 подборов + 12 передач), Холмгрен (5), Дорт (4) – старт; Джейлин Уильямс (8 + 8 подборов), К. Уильямс (7), Джо (6), Уоллес (6), Хэйворд (5), Уиггинс (4).

Миннесота – Чикаго 101:109 (22:33, 32:31, 25:20, 22:25)

Миннесота: Эдвардс (22 + 11 подборов + 6 потерь), Конли (19 + 7 передач), Гобер (19 + 10 подборов), Рид (14), Макдэниэлс (8) – старт; Моррис (9), Андерсон (5), Александер-Уокер (5), Маклафлин (0).

Чикаго: ДеРозан (27 + 8 передач), Карузо (21 + 5 перехватов), Вучевич (19 + 8 подборов + 6 передач), Уайт (17), Досунму (13 + 6 передач) – старт; Драммонд (6 + 9 подборов), Грин (3), Крэйг (3), Терри (0).

Хьюстон – Даллас 107:125 (24:36, 21:30, 28:25, 34:34)

Хьюстон: Смит (28 + 7 подборов), Грин (12), ВанВлит (10 + 7 передач), Томпсон (8 + 7 подборов), Брукс (0) – старт; А. Холидэй (16), Уитмор (13), Лэндейл (11), Буллок (3), Тэйт (2), Грин (2), Уильямс (2).

Даллас: Дончич (47 + 12 подборов + 7 передач), Ирвинг (24 + 7 передач), Вашингтон (12), Гэффорд (6 + 5 блок-шотов), Д. Джонс (2) – старт; Экзам (13), Хардуэй (9), Харди (8), Лайвли (2), Клебер (2), Пауэлл (0), М-ф Моррис (0), Проспер (0), Лоусон (0).

Сакраменто – Юта 127:106 (27:23, 29:29, 39:25, 32:29)

Сакраменто: Мюррэй (25), Фокс (24 + 12 передач + 5 потерь), Барнс (24), Сабонис (17 + 11 подборов + 6 передач), Эллис (5 + 8 подборов) – старт; Лайлс (11), Митчелл (8), Везенков (5), Эдвардс (3), Дуарте (3), Джонс (2), Лень (0), Джонс (0).

Юта: Секстон (22), Сенсабо (22), Джордж (18), Хендрикс (18), Кесслер (6 + 8 подборов) – старт; Поттер (8), Данн (5 + 7 передач), Юртсевен (4), Джузэнг (3).

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