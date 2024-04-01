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Баскетбол

Экс-игрок НБА, бывший под следствием, согласовал контракт с европейским клубом

В свои 23 года Кевин Портер-младший решил покинуть США ради выступлений в Европе.
Сегодня, 10:03
Кевин Портер-младший / Getty Images
Кевин Портер-младший / Getty Images

Бывший защитник Кливленда и Хьюстона Кевин Портер-младший согласовал контракт с греческим ПАОКом, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

По информации источника, 23-летний баскетболист будет выступать за новую команду до конца нынешнего сезона.

Напомним, что в октябре прошлого года Рокетс обменяли Портера-младшего в Оклахому после того, как ему предъявили обвинения в нападении на свою девушку.

В январе сообщалось, что игрок достиг соглашения о признании вины в неосторожном нападении третьей степени и преследовании второй степени. Он прошел программу, которая по завершении позволит ему отозвать заявление о нападении.

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Хотя его бывшая девушка, Кисре Гондрезик, позже утверждала, что он никогда ее не бил, Портеру было предъявлено обвинение в нападении.

Сразу же после трейда Тандер приняли решение отчислить игрока, который так и не нашел себе место в НБА.

Кевин Портер-младший был выбран под общим 30-м пиком на драфте 2019 года командой Милуоки Бакс. Он был отправлен в Детройт, за который также не успел дебютировать, ведь Пистонс обменяли его в Кливленд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: паок Хьюстон Рокетс

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