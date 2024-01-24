Бывший защитник Хьюстона пошел на сделку со следствием, чтобы не получить тюремный срок

Бывший защитник Хьюстон Рокетс Кевин Портер-младший достиг соглашения с прокурорами в суде Манхэттена во вторник, 23 января, сообщает The Athletic.

Он признал себя виновным в нападении и харассменте по делу, касающемуся его бывшей девушки и игрока ЖНБА Кисре Гондрезик.

По информации источника, 23-летний баскетболист согласился на обвинение в безрассудном нападении третьей степени и харассменте второй степени.

Портер должен пройти 26-недельную программу по борьбе с насилием со стороны партнеров, соблюдать ограниченный порядок защиты, присутствовать на всех заседаниях суда и не подвергаться дальнейшим арестам.

Через год, если Портер не провинится, ему будет позволено пройти через процесс, который фактически снимет с него судимость.

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После того, как об этом деле стало известно, Хьюстон обменял Кевина Портера в Оклахому, которая затем отчислила его. С того момента он является свободным агентом.

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