Полиция арестовала молодую звезду Хьюстона за нападение на девушку

Кевин Портер-младший так и не научился справляться с собственным гневом.

Защитник Хьюстона Кевин Портер-младший был арестован рано утром в понедельник, 11 сентября, в Нью-Йорке после предполагаемого нападения на свою девушку, сообщает ClutchPoints.

Его девушка, Кисре Гондрезик, в настоящее время является свободным агентом в ЖНБА. Ранее она выступала за команды Индиана Фивер и Чикаго Скай.

По информации источника, Портер в настоящее время находится под стражей.

Кевин Портер-младший и Кисре Гондрезик / Источник: Getty Images

Сообщается, что пара остановилась в отеле "Миллениум" на Таймс-сквер. Портер вернулся рано утром в понедельник после ночной прогулки.

Его девушка заперла дверь в их номер и была расстроена тем, что Кевина так долго не было. В итоге он был вынужден попасть в свой номер с помощью службы безопасности отеля.

Затем, как сообщается, Портер избил Гондрезик. Она получила рваную рану на правой стороне лица и жаловалась на боль в шее (по предварительной информации баскетболист обхватил ее шею руками).

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Этим вопросом будут серьезно заниматься не только правоохранительные органы, но и НБА. Напомним, что годом ранее за нападение на свою жену был арестован форвард Шарлотт Майлз Бриджес.

В октябре прошлого года Кевин Портер-младший подписал с Рокетс 4-летнее продление на 63 миллиона долларов, которое начинается в следующем сезоне.

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