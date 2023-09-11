iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Тренер НБА рассказал, почему женщина не сможет тренировать мужскую команду

По мнению этого специалиста, игроки непременно постараются затащить ее к себе в кровать.
Сегодня, 21:37
Бекки Хэммон / Getty Images
Бекки Хэммон / Getty Images

Анонимный тренер из НБА поделился провокационными заявлениями, объясняя, почему баскетболисты не смогут принять женщину в качестве главного тренера коллектива.

"В команде НБА невозможно, чтобы женщина была тренером, особенно если она будет привлекательная. Парни будут постоянно пытаться с ней переспать", - цитирует тренера Fadeaway World.

"В НБА крайне сексистская атмосфера. Я слышу, что говорят баскетболисты о женщинах. У меня есть дочь, и порой мне тяжело это слушать. Но в этом отношении ничего нового не произошло. Ничего не стало хуже с годами в этом отношении".

"В нашем обществе немалому количеству мужчин некомфортно работать под руководством женщин — в лиге всё то же самое".

Читай также: НБА проголосует за ужесточение правил лоад менеджмента звездных игроков

Напомним, что в НБА никогда не было главного тренера-женщины. Ближе всех к этому событию одобралась Бекки Хэммон, которая работала ассистенткой Грегга Поповича в Сан-Антонио. Она же управлялся "шпорами" в тех матчах, в которых Попович был удален с площадки.

Хэммон также несколько раз рассматривалась в качестве претендентки на место главного тренера команд НБА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Тоттенхэм близок к приобретению 16-летнего центрбека из Хорватии Тоттенхэм близок к приобретению 16-летнего центрбека из Хорватии
Джейк Пол оценил победу Усика в бою с Дюбуа Джейк Пол оценил победу Усика в бою с Дюбуа
Прощай TeamViewer?: Манчестер Юнайтед ведет переговоры о новом титульном спонсоре Прощай TeamViewer?: Манчестер Юнайтед ведет переговоры о новом титульном спонсоре
"Должен был уйти на щите": Фрэмптон раскритиковал Дюбуа за бой с Усиком "Должен был уйти на щите": Фрэмптон раскритиковал Дюбуа за бой с Усиком
Помочь журналистам

Видео

Украина - Англия 1:1 видео голов и лучших моментов матча квалификации ЧЕ-2024
Украина - Англия 1:1 видео голов и лучших моментов матча квалификации ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа23:00
Тоттенхэм близок к приобретению 16-летнего центрбека из Хорватии
Бокс22:50
Джейк Пол оценил победу Усика в бою с Дюбуа
Европа22:38
Прощай TeamViewer?: Манчестер Юнайтед ведет переговоры о новом титульном спонсоре
Бокс22:30
"Должен был уйти на щите": Фрэмптон раскритиковал Дюбуа за бой с Усиком
НБА22:08
Полиция арестовала молодую звезду Хьюстона за нападение на девушку
Европа22:05
Футболист Шахтера открыл киберспортивный клуб в Киеве
НБА21:37
Тренер НБА рассказал, почему женщина не сможет тренировать мужскую команду
Киберспорт21:30
Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: Monte поднялись, NaVi сохранили свое место
Евро-202421:02
Квалификация к Евро-2024: Хорватия обыграла Армению
Европа20:59
Погба получил временную дисквалификацию за проваленный допинг-тест
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK