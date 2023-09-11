Тренер НБА рассказал, почему женщина не сможет тренировать мужскую команду

По мнению этого специалиста, игроки непременно постараются затащить ее к себе в кровать.

Анонимный тренер из НБА поделился провокационными заявлениями, объясняя, почему баскетболисты не смогут принять женщину в качестве главного тренера коллектива.

"В команде НБА невозможно, чтобы женщина была тренером, особенно если она будет привлекательная. Парни будут постоянно пытаться с ней переспать", - цитирует тренера Fadeaway World.

"В НБА крайне сексистская атмосфера. Я слышу, что говорят баскетболисты о женщинах. У меня есть дочь, и порой мне тяжело это слушать. Но в этом отношении ничего нового не произошло. Ничего не стало хуже с годами в этом отношении".

"В нашем обществе немалому количеству мужчин некомфортно работать под руководством женщин — в лиге всё то же самое".

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Напомним, что в НБА никогда не было главного тренера-женщины. Ближе всех к этому событию одобралась Бекки Хэммон, которая работала ассистенткой Грегга Поповича в Сан-Антонио. Она же управлялся "шпорами" в тех матчах, в которых Попович был удален с площадки.

Хэммон также несколько раз рассматривалась в качестве претендентки на место главного тренера команд НБА.

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