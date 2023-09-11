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Баскетбол

НБА проголосует за ужесточение правил лоад менеджмента звездных игроков

Команды не смогут слишком часто предоставлять отдых своим звездам
Сегодня, 20:14
Кавай Леонард / Getty Images
Кавай Леонард / Getty Images

На этой неделе совет управляющих НБА проголосует за новую политику, согласно которой команды не смогут давать отдых двум звездным игрокам в одном матче, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Согласно новым правилам, команды будут оштрафованы на 100 тысяч долларов за первое нарушение, на 250 тысяч долларов за второе нарушение и на 1 миллион долларов больше, чем предыдущий штраф за каждое дополнительное нарушение.

В лиге звездным игроком сейчас считается тот баскетболист, который в течение последних трех сезонов попадал на Матч всех звезд или в символическую сборную НБА по итогам регулярного сезона.

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Подобное ужесточение правил связано с тем, что команды все чаще предоставляют отдых своим звездам во время матчей, которые транслируются по национальному ТВ. Из-за этого страдают телевизионные рейтинги и доходы лиги.

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