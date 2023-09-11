НБА проголосует за ужесточение правил лоад менеджмента звездных игроков

Команды не смогут слишком часто предоставлять отдых своим звездам

На этой неделе совет управляющих НБА проголосует за новую политику, согласно которой команды не смогут давать отдых двум звездным игрокам в одном матче, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Согласно новым правилам, команды будут оштрафованы на 100 тысяч долларов за первое нарушение, на 250 тысяч долларов за второе нарушение и на 1 миллион долларов больше, чем предыдущий штраф за каждое дополнительное нарушение.

В лиге звездным игроком сейчас считается тот баскетболист, который в течение последних трех сезонов попадал на Матч всех звезд или в символическую сборную НБА по итогам регулярного сезона.

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Подобное ужесточение правил связано с тем, что команды все чаще предоставляют отдых своим звездам во время матчей, которые транслируются по национальному ТВ. Из-за этого страдают телевизионные рейтинги и доходы лиги.

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