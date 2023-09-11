ЛеБрон хочет выступить вместе с Карри и Дюрантом на Олимпиаде-2024 в Париже

Звезды НБА постараются показать, на что действительно способны американские баскетболисты.

Суперзвезда Лейкерс ЛеБрон Джеймс заявил о планах выступить в составе сборной США на Олимпиаде 2024 года, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

"Король" хочет объединиться со Стефом Карри, Кевином Дюрантом, Энтони Дэвисом, Джейсоном Тейтумом и Дрэймондом Грином, чтобы побороться за золотые медали в Париже.

Также свое желание сыграть за американскую сборную на Олимпийских играх выразили Девин Букер, Кайри Ирвинг, Дэмиан Лиллард и Де'Арон Фокс.

ЛеБрон - двукратный олимпийский чемпион (2008, 2012), а также бронзовый призер (2004). На его счету также "бронза" чемпионата мира 2006 года.

Напомним, что в составе сборной США, которая провалила чемпионат мира-2023, не было ни одной звезды первой величины.

Американцы решили выступить условно вторым составом, который в итоге занял лишь четвертое место, проиграв Канаде матч за третье место.

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