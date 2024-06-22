Игрок сборной Украины сменил испанский клуб на литовский
Защитник сборной Украины Александр Ковляр сменил Испанию на Литву.
Как сообщает официальный сайт ФБУ, 21-летний баскетболист покинул Обрадойро и присоединился к Литкабелису.
Литкабелис в прошлом сезоне стал бронзовым призером чемпионата Литвы и занял 9 место в группе Б Еврокубка. В следующем сезоне команда также будет выступать в Еврокубке.
Стоит отметить, что Ковляр выступал за испанский коллектив с ноября 2023 года. В составе Обрадойро украинец провел 14 матчей, в которых набирал в среднем 6,5 очка, 1,6 подбора и 2,6 передачи за 17 минут на паркете.
С конца марта Ковляр не выходил на площадку из-за травмы, а его клуб по итогам сезона не сумел сохранить прописку в высшем испанском дивизионе.
Ранее стало известно, что главный тренер сборной Украины Виталий Степановский нашел себе работу в Эстонии.
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