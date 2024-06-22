iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Степановский будет совмещать работу в сборной Украины с работой в эстонском клубе

Украинский специалист вернулся к клубному баскетболу.
Сегодня, 20:23
Виталий Степановский / ФБУ/fbu.ua
Виталий Степановский / ФБУ/fbu.ua

Главный тренер сборной Украины Виталий Степановский теперь будет работать не только на международном уровне.

Как сообщает официальный сайт ФБУ, Степановский возглавил эстонский Пярну.

Источник: ФБУ/fbu.ua

Читай также: На чемпионском параде Бостона присутствовало более 1 млн людей

С 2010 по 2022 год Степановский работал ассистентом и главным тренером Химика с которым в сезоне-2018/19 завоевал золотые медали баскетбольной Суперлиги и Кубок Украины в 2020 году.

Последние два сезона он возглавлял румынскую Крайову, которая уволила его в январе этого года. В апреле 2023 года Виталий Степановский сменил Айнарса Багатскиса у руля сборной Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины по баскетболу

Статьи по теме

Украина потерпела второе поражение кряду в рамках отбора на Евробаскет-2025 Украина потерпела второе поражение кряду в рамках отбора на Евробаскет-2025
Украина провела первую тренировку в рамках подготовки к матчам отбора на Евробаскет-2025 Украина провела первую тренировку в рамках подготовки к матчам отбора на Евробаскет-2025
Капитан сборной Украины подписал контракт с командой из Кувейта Капитан сборной Украины подписал контракт с командой из Кувейта
"Я почти проблевался": игрок сборной Украины отреагировал на решение исполкома ФБУ "Я почти проблевался": игрок сборной Украины отреагировал на решение исполкома ФБУ
Помочь журналистам

Видео

Победный гол Яремчука в обзоре матча Словакия - Украина
Победный гол Яремчука в обзоре матча Словакия - Украина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" добыли первую победу на Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Евро-202421:23
Евро-2024: Португалия присоединилась к Германии и Испании в плей-офф
Евро-202421:12
Забарный доигрывал игру с Румынией с травмой - журналист
Евро-202421:03
Евро-2024: конкуренты Украины, Португалия разгромила Турцию, Грузия сыграла вничью с Чехией
Евро-202420:57
Португалия разгромила Турцию и вышла в плей-офф Евро-2024
Евро-202420:32
Роналду установил еще один рекорд Евро
Украина20:23
Степановский будет совмещать работу в сборной Украины с работой в эстонском клубе
Европа20:02
Капитан Реала согласовал контракт с клубом из Саудовской Аравии
Олимпийские виды19:57
Женская сборная Украины обидно уступила в финале чемпионата Европы по фехтованию на саблях
Формула 119:43
Гран-при Испании: Норрис выиграл квалификацию, Ферстаппен - второй
Евро-202419:30
Что нужно от матча Бельгия – Румыния: расклады для сборной Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK