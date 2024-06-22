Степановский будет совмещать работу в сборной Украины с работой в эстонском клубе

Главный тренер сборной Украины Виталий Степановский теперь будет работать не только на международном уровне.

Как сообщает официальный сайт ФБУ, Степановский возглавил эстонский Пярну.

Источник: ФБУ/fbu.ua

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С 2010 по 2022 год Степановский работал ассистентом и главным тренером Химика с которым в сезоне-2018/19 завоевал золотые медали баскетбольной Суперлиги и Кубок Украины в 2020 году.

Последние два сезона он возглавлял румынскую Крайову, которая уволила его в январе этого года. В апреле 2023 года Виталий Степановский сменил Айнарса Багатскиса у руля сборной Украины.

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