На чемпионском параде Бостона присутствовало более 1 млн людей

Бостон победил в в финальной серии Даллас и в рекордный 18 раз стал чемпионом НБА.

В пятницу, 21 июня, Селтикс провели чемпионский парад.

На мероприятии в городе присутствовало более 1 млн болельщиков.

В составе Бостона чемпионом стал украинский баскетболист Святослав Михайлюк. Он стал вторым предствителем Украины, которому удалось завоевать кубок.

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