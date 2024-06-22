На чемпионском параде Бостона присутствовало более 1 млн людей
Болельщики дождались победы своей любимой команды.
Бостон победил в в финальной серии Даллас и в рекордный 18 раз стал чемпионом НБА.
В пятницу, 21 июня, Селтикс провели чемпионский парад.
На мероприятии в городе присутствовало более 1 млн болельщиков.
В составе Бостона чемпионом стал украинский баскетболист Святослав Михайлюк. Он стал вторым предствителем Украины, которому удалось завоевать кубок.
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