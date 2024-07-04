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Баскетбол

Бронни Джеймс подписал многолетний контракт с Лейкерс, но большую часть сезона проведет в G-Лиге

У Лос-Анджелеса есть план по развитию юного баскетболиста.
Сегодня, 20:38

Новичок Лос-Анджелес Лейкерс Бронни Джеймс подписал с "озерниками" четырехлетний контракт на 7,9 миллиона долларов, сообщает ESPN.

Сын ЛеБрона Джеймса получил контракт в тот же день, когда было объявлено о новой сделке с "Королем".

По контракту с 17-кратными чемпионами НБА Бронни получит:

  • Сезон-2024/25 - 1,157,143 доллара;
  • Сезон-2025/26 - 1,955,377 долларов;
  • Сезон-2026/27 - 2,296,271 доллар;
  • Сезон-2027/28 - 2,486,955 долларов (у ЛАЛ есть опция команды на этот сезон).

Далтон Кнехт и Бронни Джеймс
Далтон Кнехт и Бронни Джеймс / Источник: Getty Images

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Однако, по информации инсайдера ESPN Эдриана Вожнаровски, ожидается, что 19-летний защитник большую часть следующего сезона проведет в G-Лиге.

Он сыграет на первой неделе вместе с отцом, после чего отправится в лигу развития.

"Бронни Джеймс будет в основном игроком G-Лиги, как и большинство других 19-летних баскетболистов из второго раунда драфта", - сказал Вожнаровски.

"Скорее всего, мы увидим его на площадке в первую неделю вместе со своим отцом. Не хочу говорить о "церемониальной" роли, но глаза всего мира будут прикованы к ним. Они проведут вместе первую неделю, но никто не планирует включать Бронни в основную ротацию команды".

"Он проведет большую часть сезона в G-Лиге в фарм-клубе Лейкерс, который занимается в том же тренировочном комплексе".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми сделками, которые команды НБА оформили на рынке свободных агентов в это межсезонье.

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