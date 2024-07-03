Голден Стейт объявил о готовности вывести из обращения игровой номер Томпсона

Баскетбольный клуб Голден Стейт сообщил, что выведит из обращения игровой номер Клэя Томпсона.

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"Наследие Клэя будет жить вечно, и мы с нетерпением ждем того дня, когда мы сможем снять его майку №11 в Chase Center, где он присоединится к другим бессмертным воинам, которые помогли сформировать эту недавнюю династию", - говорится в заявлении.

Отметим, что Томпсон продолжит карьеру в Далласе.

В прошлом сезоне Клэй провел 74 матча, в среднем набирая 17,6 очка, 3,3 подбора и 2,3 передачи.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми сделками, которые были оформлены клубами НБА на рынке свободных агентов в это межсезонье.

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