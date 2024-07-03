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Баскетбол

ЛеБрон согласовал новый контракт с Лейкерс

"Король" заключит с "озерниками" двухлетнее соглашение на сумму более 100 млн долларов.
Сегодня, 16:16
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Звездный форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс продолжит выступления в составе своей нынешней команды.

Как сообщает ESPN, четырехкратный чемпион НБА договорился с калифорнийским клубом о подписании нового контракта.

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По информации источника, 39-летний "Король" заключит с "озерниками" соглашение на два года. По условиям договора он заработает 104 миллиона долларов.

Контракт также будет предусматривать опцию игрока на второй сезон и опцию вето на обмен.

Напомним, ранее Лос-Анджелес Лейкерс выбрали сына ЛеБрона Бронни Джеймса на драфте НБА-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс

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