ЛеБрон согласовал новый контракт с Лейкерс

"Король" заключит с "озерниками" двухлетнее соглашение на сумму более 100 млн долларов.

Звездный форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс продолжит выступления в составе своей нынешней команды.

Как сообщает ESPN, четырехкратный чемпион НБА договорился с калифорнийским клубом о подписании нового контракта.

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По информации источника, 39-летний "Король" заключит с "озерниками" соглашение на два года. По условиям договора он заработает 104 миллиона долларов.

Контракт также будет предусматривать опцию игрока на второй сезон и опцию вето на обмен.

Напомним, ранее Лос-Анджелес Лейкерс выбрали сына ЛеБрона Бронни Джеймса на драфте НБА-2024.

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