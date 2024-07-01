ЛеБрон готов пойти на снижение зарплаты, чтобы помочь Лейкерс усилить ростер

"Король" хочет, чтобы команда смогла воспользоваться местом под потолком зарплат ради приглашения еще одной звезды.

Недавно появилась информация, что ЛеБрон Джеймс отказался от опции игрока на следующий сезон, чтобы подписать с Лейкерс новый контракт.

И после того, как Лос-Анджелес выбрал его сына Бронни на драфте НБА-2024, 39-летний форвард хочет помочь своей команде.

По словам его агента Рича Пола, Джеймс готов урезать свои аппетиты по зарплате, чтобы "озерники" имели возможность подписать еще одного звездного игрока.

"Он уделяет приоритетное внимание улучшению состава. Он был непреклонен в том, чтобы прилагать все усилия для улучшения состава", - цитирует Пола ESPN.

Отказ ЛеБрона от максимального продления на три года и 162 миллиона долларов откроет для Лейкерс полное исключение среднего уровня в 12,9 миллиона для подписания "влиятельного игрока".

Ранее стало известно, что центровой сборной Украины Алексей Лень продолжит свои выступления за Сакраменто Кингз, подписав с командой новое соглашение.

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