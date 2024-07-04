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Голден Стэйт заменил Томпсона одним из лучших снайперов НБА

"Воины" оформили переход Бадди Хилда по сайн-энд-трейду из Филадельфии.
Вчера, 23:03
Бадди Хилд / Getty Images
Бадди Хилд / Getty Images

Свингмен Филадельфии Бадди Хилд продолжит карьеру в Голден Стэйт.

Как сообщает ESPN, Уорриорз и Сиксерс договорились о сделке, в результате которой 31-летний игрок по сайн-энд-трейду присоединился к "воинам".

В обратном направлении последовал драфт-пик второго раунда 2031 года, который ГСУ получили в результате аналогичной сделки с Далласом по Клэю Томпсону.

Хилд получит 18 миллионов долларов в первые два года и частичную гарантию в размере 3 миллионов на сезон-2026/27. К тому же, у игрока сборной Багамских Островов будет опция игрока на негарантированный четвертый год.

Стоит отметить, что после этого обмена Уорриорз обладают двумя лучшими "снайперами" за последние пять сезонов. За свою карьеру Хилд реализовал 40% трехочковых.

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Бадди Хилд призван заменить Клэя Томпсона, который не смог договориться с Голден Стэйт о новом контракте и спустя 12 лет покинул родную организацию.

В прошлом сезоне Хилд сыграл 84 матча, в которых набирал в среднем 12,1 очка, 3,2 подбора и 2,8 передачи за 25,7 минуты на паркете. Он реализовал 43,6% бросков с игры, 38,6% трехочковых и 88,1% штрафных.

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