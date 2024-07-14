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Баскетбол

Тренер сборной США - о покушении на Трампа: Это был очень деморализующий день для нашей страны

Стив Керр в очередной раз указал на больную тему в США - свободное владение огнестрельным оружием.
Сегодня, 20:38
Стив Керр / Getty Images
Стив Керр / Getty Images

В ночь на воскресенье, 14 июля, в Пенсильвании произошло покушение на экс-президента США Дональда Трампа, который баллотируется на второй срок.

На эту новость отреагировал главный тренер Уорриорз и сборной США Стив Керр, ярый противник миллиардера.

"Я узнал об этом в групповом чате своей семьи. Написали в 5:30 утра. Я ответил: "Подождите, что?". Вот как я узнал об этом", - цитирует наставника BasketNews.

"Конечно, мы сразу же пошли на различные новостные сайты, чтобы узнать, что произошло. Это было ужасное, печальное зрелище. Двое человек погибли. Это был очень деморализующий день для нашей страны".

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Керр долгое время критиковал нынешнюю политику в отношении оружия в США и был активным сторонником ограничения доступности покупного оружия. Он снова указал на это после нападения.

"Еще один пример не только политического раскола, но и оружейной культуры. Двадцатилетний мужчина пытается застрелить бывшего президента. Тяжело все это переварить, и страшно подумать, к чему это приведет из-за тех проблем, которые уже есть в стране".

Напомним, что в 2017 году Голден Стэйт Уорриорз в статусе чемпионов НБА отказались от традиционного посещения Белого дома, так как тогда президентом США был Дональд Трамп.

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