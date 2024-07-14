НБА представила новый логотип и даты матчей Emirates NBA Cup-2024

Национальная баскетбольная ассоциация на своем официальном сайте представила новый логотип Emirates NBA Cup и объявила даты игр второго ежегодного внутрисезонного соревнования.

Турнир начнется 12 ноября и завершится матчем T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, где также пройдут полуфиналы 14 декабря, и финал 17 декабря.

Логотип Emirates NBA Cup отмечает новое глобальное маркетинговое партнерство лиги с Эмирейтс, о котором было объявлено в феврале.

На логотипе изображен кубок, а также фирменный знак Эмирейтс, обозначающий недавно переименованный турнир.

The NBA today unveiled the new logo for the Emirates NBA Cup and announced the game dates for the second annual in-season competition, which will tip off on Nov. 12 in team markets and culminate with T-Mobile Arena in Las Vegas hosting both the Semifinals (Dec. 14) and… pic.twitter.com/rsC1t5teW2 — NBA Communications (@NBAPR) July 11, 2024

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В Кубке НБА 2024 года все 30 команд лиги были случайным образом разделены на шесть групп по пять команд в рамках своей конференции на основе показателей побед и поражений в регулярном сезоне-2023/24.

Игры групповой стадии пройдут в рамках "Cup Nights" в четыре вторника (12, 19, 26 ноября и 3 декабря) и три пятницы (15, 22 и 29 ноября). Раунды на выбывание начнутся с четвертьфиналов 10 и 11 декабря.

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