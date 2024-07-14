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Баскетбол

НБА представила новый логотип и даты матчей Emirates NBA Cup-2024

Лига готовится к проведению второго внутрисезонного турнира.
Сегодня, 18:23
Emirates NBA Cup / nba.com
Emirates NBA Cup / nba.com

Национальная баскетбольная ассоциация на своем официальном сайте представила новый логотип Emirates NBA Cup и объявила даты игр второго ежегодного внутрисезонного соревнования.

Турнир начнется 12 ноября и завершится матчем T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, где также пройдут полуфиналы 14 декабря, и финал 17 декабря.

Логотип Emirates NBA Cup отмечает новое глобальное маркетинговое партнерство лиги с Эмирейтс, о котором было объявлено в феврале.

На логотипе изображен кубок, а также фирменный знак Эмирейтс, обозначающий недавно переименованный турнир.

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В Кубке НБА 2024 года все 30 команд лиги были случайным образом разделены на шесть групп по пять команд в рамках своей конференции на основе показателей побед и поражений в регулярном сезоне-2023/24.

Игры групповой стадии пройдут в рамках "Cup Nights" в четыре вторника (12, 19, 26 ноября и 3 декабря) и три пятницы (15, 22 и 29 ноября). Раунды на выбывание начнутся с четвертьфиналов 10 и 11 декабря.

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