НБА представила новый логотип и даты матчей Emirates NBA Cup-2024

Национальная баскетбольная ассоциация на своем официальном сайте представила новый логотип Emirates NBA Cup и объявила даты игр второго ежегодного внутрисезонного соревнования.

Турнир начнется 12 ноября и завершится матчем T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, где также пройдут полуфиналы 14 декабря, и финал 17 декабря.

Логотип Emirates NBA Cup отмечает новое глобальное маркетинговое партнерство лиги с Эмирейтс, о котором было объявлено в феврале.

На логотипе изображен кубок, а также фирменный знак Эмирейтс, обозначающий недавно переименованный турнир.

