Сборная Франции вывела из обращения игровой номер Тони Паркера
Тони Паркер удостоился чести, которой никогда не удостаивался ни один другой французский спортсмен - его игровой номер в сборной Франции был выведен из обращения, сообщает BasketNews.
Баннер с девятым номером четырехкратного чемпиона НБА был поднят под свод арены LDLC в Десин-Шарпье после завершения товарищеского матча между Францией и Сербией.
Вместе со своей партнершей Агатой Тейсье и двумя детьми Паркер наблюдал, как тысячи присутствующих аплодировали легенде французского баскетбола.
🇫🇷9️⃣— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) July 12, 2024
Le maillot de Tony Parker retiré en équipe de France#lequipeBASKET pic.twitter.com/Ck1ZgfCWAA
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"Это первый случай в истории Франции во всех командных видах спорта. Поэтому, очевидно, когда мне сообщили эту новость прошлым летом, я был удивлен. Это какое-то безумие, и тем более делать это в Лионе", - сказал Паркер за день до церемонии.
Тони Паркер выиграл четыре медали со сборной Франции: золото Евробаскета в 2013 году, серебро в 2011 году и бронзу в 2005 и 2015 годах.
Сейчас Паркер является президентом баскетбольного клуба АСВЕЛ, выступающего в Евролиге.
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