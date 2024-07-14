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Баскетбол

Сборная Франции вывела из обращения игровой номер Тони Паркера

Многократный чемпион НБА стал первым французским спортсменом, удостоившимся подобной чести
Сегодня, 17:59
Тони Паркер / Getty Images
Тони Паркер / Getty Images

Тони Паркер удостоился чести, которой никогда не удостаивался ни один другой французский спортсмен - его игровой номер в сборной Франции был выведен из обращения, сообщает BasketNews.

Баннер с девятым номером четырехкратного чемпиона НБА был поднят под свод арены LDLC в Десин-Шарпье после завершения товарищеского матча между Францией и Сербией.

Вместе со своей партнершей Агатой Тейсье и двумя детьми Паркер наблюдал, как тысячи присутствующих аплодировали легенде французского баскетбола.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

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"Это первый случай в истории Франции во всех командных видах спорта. Поэтому, очевидно, когда мне сообщили эту новость прошлым летом, я был удивлен. Это какое-то безумие, и тем более делать это в Лионе", - сказал Паркер за день до церемонии.

Тони Паркер выиграл четыре медали со сборной Франции: золото Евробаскета в 2013 году, серебро в 2011 году и бронзу в 2005 и 2015 годах.

Сейчас Паркер является президентом баскетбольного клуба АСВЕЛ, выступающего в Евролиге.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции Тони Паркер

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