Сын Виталия Кличко набрал наибольшее количество очков в сборной Украины U-20 в матче против Молдовы

Максим великолепно проявил себя в матче Евробаскета до 20 лет в дивизионе B

Максим Кличко в прошлом матче против Армении / Eurobasket

В румынском Питешти продолжается Евробаскет до 20 лет в дивизионе B.

Свой второй матч на турнире сыграла сборная Украины U-20, которой противостояли сверстницы из Молдовы.

В первой половине соперники продемонстрировали достойную игру, но в третьей и четвертой четверти ничего не противопоставили подопечным Валерия Плеханова, которые набрали почти вдвое больше очков.

Самым результативным игроком матча стал сын Виталия Кличко Максим, набравший 17 пунктов, однако MVP матча признали Даниила Сипало, который кроме 16 очков набрал еще и 15 подборов.

Украина - Молдова 83:48 (20:14, 17:18, 19:6, 27:10)

Украина: Сипало 16 + 15 подборов, Новиков 12 + 3 передачи, Карасев 5, Величко 4, Скутельник 3 - старт, Кличко 17 + 6 подборов + 3 блок-шота, Николайчук 13 + 9 подборов + 5 передач, Кабанов 6, Колаволе 4 + 5 подборов, Черногрицкий 3 + 5 подборов + 4 передачи

Полная запись матча Украина U-20 - Молдова U-20

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