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Баркли: Если США не выиграют Олимпиаду, мы не можем позволить им вернуться в страну

Двукратный олимпийский чемпион считает, что американцы обязаны завоевать "золото".
Сегодня, 18:32
Чарльз Баркли / Getty Images
Чарльз Баркли / Getty Images

Сборная США не просто так считается главным фаворитом на победу в баскетбольном турнире Олимпиады-2024.

И хотя соперники довольно сильны, имея состав, полностью состоящий из звезд НБА, США не могут не выиграть "золото", считает легендарный Чарльз Баркли.

"Прежде всего, стали ли лучше играть международные команды? 100% Но они все еще не лучше, чем США", - цитирует Баркли BasketNews.

"Вы убираете Джокера (Николу Йокича), Янниса (Адетокумбо) и Луку (Дончича). Все трое — отличные игроки. Шай (Гилджес-Александер) тоже великолепен. Но в каждой игре у нас все еще есть следующие 10 лучших игроков".

"Итак, международные команды стали лучше. Но у нас по-прежнему есть лучшие игроки в мире. Смотря на скамейку, никто не может похвастаться Джейсоном Тейтумом или Джру Холидеем, как мы".

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"У нас, безусловно, лучшая команда и лучшие игроки. Поэтому если они проиграют, мы не сможем впустить их обратно в страну".

Ранее Чарльз Баркли выступил с критикой Джоэла Эмбиида, чьи выступления на Олимпийских играх в Париже не впечатлили легенду Филадельфии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада сборная США Чарльз Баркли сборная США по баскетболу

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