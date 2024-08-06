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Новицки - о Германии на Олимпиаде: Это лучшее поколение, которое у нас когда-либо было

Легендарный баскетболист назвал эту сборную самой совершенной командой в истории страны
Сегодня, 17:31
Дирк Новицки / Getty Images
Дирк Новицки / Getty Images

Сборная Германии стала первым полуфиналистом баскетбольного турнира Олимпиады-2024, победив в четвертьфинале Грецию со счетом 76:63.

После матча легенда Германии и НБА Дирк Новицки не жалел слов для похвалы своих соотечественников.

"Это лучшее поколение, которое у нас когда-либо было. Это самая совершенная баскетбольная команда в нашей истории", - цитирует Дирка BasketNews.

Если Германия станет призером Олимпийских игр, это будет третий год подряд, когда немцы завоевывают награду. Ранее они стали бронзовыми призерами Евробаскета-2022, после чего выиграли чемпионат мира-2023.

Напомним, что Дирк Новицки стал первым баскетболистом в истории, чей игровой номер в национальной сборной был выведен из обращения.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада сборная Германии Дирк Новицки Сборная Германии по баскетболу

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