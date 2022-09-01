iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Историческое событие: сборная Германии вывела из обращения номер Новицки

Отныне ни один немец не сможет играть за национальную команду под 14-м номером.
Вчера, 22:44
Дирк Новицки / Getty Images
Дирк Новицки / Getty Images
0 0 0

Первый игровой день чемпионата Европы по баскетболу 2022 года завершится матчем между сборными Франции и Германии. Но перед стартом поединка на арене в Кельне состоялась особенная церемония.

Как и было заявлено ранее немецкая национальная команда вывела из обращения игровой номер легенды НБА и Далласа, лучшего игрока в истории Германии Дирка Новицки.

Читай также: Яннис, Йокич и Дончич: ТОП-10 главных звезд Евробаскета

Трибуны также не забыли напомнить, кем являлся Новицки по итогам регулярного сезона-2006/07 и финальной серии-2011.

Это поистине историческое событие, так как еще ни один игрок в истории сборных не был удостоен подобной чести - чемпион НБА 2011 года стал первым подобным примером.

В составе сборной Германии Дирк стал серебряным призером чемпионата Европы 2005 года, а также бронзовым призером чемпионата мира 2002 года.

И чтобы продолжить прекрасный вечер, немецкие баскетболисты постараются обыграть талантливую сборную Франции. Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Евробаскета.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол Евробаскет чемпионат Европы по баскетболу НБА Даллас Маверикс Дирк Новицки Сборная Германии по баскетболу
0 0 0

Статьи по теме

Евробаскет-2022: Германия шокировала Францию Евробаскет-2022: Германия шокировала Францию
Юта и Кливленд провернули мощный обмен при участии Митчелла и Секстона Юта и Кливленд провернули мощный обмен при участии Митчелла и Секстона
Словения в клатче вырвала победу у Литвы в первом туре Евробаскета-2022 Словения в клатче вырвала победу у Литвы в первом туре Евробаскета-2022
Эвертон Миколенко усилился полузащитником Манчестер Юнайтед Эвертон Миколенко усилился полузащитником Манчестер Юнайтед
Помочь журналистам

Видео

Историческое событие: сборная Германии вывела из обращения номер Новицки
Историческое событие: сборная Германии вывела из обращения номер Новицки

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Джокович не в ТОП-5
просмотров

Последние новости

Европа00:55
Эвертон Миколенко усилился полузащитником Манчестер Юнайтед
Европа00:51
Депай принял решение остаться в Барселоне
Европа00:30
Ливерпуль объявил об аренде хавбека Ювентуса
Теннис00:26
Киченок в паре с Остапенко прошла первый раунд US Open
Европа00:10
Навас в соцсетях опубликовал заявление касаемо своего будущего в ПСЖ
Вчера, 23:59
Сборные23:59
Евробаскет-2022: Германия шокировала Францию
Европа23:53
Гол Санчо принес Манчестер Юнайтед минимальную победу над Лестером
Бокс23:50
Бокс: расписание боев
Европа23:41
Хет-трик Копмейнерса принес Аталанте победу над Торино
Европа23:37
Бывший защитник ПСЖ и Тотенхэма подпишет контракт с Ноттингем Форестом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK