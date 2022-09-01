Историческое событие: сборная Германии вывела из обращения номер Новицки

Отныне ни один немец не сможет играть за национальную команду под 14-м номером.

Первый игровой день чемпионата Европы по баскетболу 2022 года завершится матчем между сборными Франции и Германии. Но перед стартом поединка на арене в Кельне состоялась особенная церемония.

Как и было заявлено ранее немецкая национальная команда вывела из обращения игровой номер легенды НБА и Далласа, лучшего игрока в истории Германии Дирка Новицки.

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Трибуны также не забыли напомнить, кем являлся Новицки по итогам регулярного сезона-2006/07 и финальной серии-2011.

Dirk Nowitzki is feeling the love as the MVP chants pour in🔥pic.twitter.com/UXtClOpSPg — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) September 1, 2022

Это поистине историческое событие, так как еще ни один игрок в истории сборных не был удостоен подобной чести - чемпион НБА 2011 года стал первым подобным примером.

В составе сборной Германии Дирк стал серебряным призером чемпионата Европы 2005 года, а также бронзовым призером чемпионата мира 2002 года.

И чтобы продолжить прекрасный вечер, немецкие баскетболисты постараются обыграть талантливую сборную Франции. Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Евробаскета.